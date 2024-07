Κέιτ Μίντλετον: Το συγκινητικό της μήνυμα στον Άντι Μάρεϊ που «κρέμασε» τη ρακέτα του

Ένα συγκινητικό μήνυμα προς τον θρύλο του τένις Άντι Μάρεϊ έστειλε το Σάββατο 6 Ιουλίου η Κέιτ Μίντλετον με αφορμή την ανακοίνωση του Σκωτσέζου τενίστα να αποχωρήσει από τα κορτς. Οι τίτλοι τέλους της σπουδαίας καριέρας του Μάρεϊ έπεσαν στο Γουίμπλεντον την Πέμπτη 4 Ιουλίου.

Η Κέιτ Μίντλετον, λάτρης του τένις και επικεφαλής του οργανισμού «All-England Lawn Tennis and Croquet Club» από το 2016, έγραψε για τον Άντι Μάρεϊ στον κοινό λογαριασμό που διατηρεί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο X (πρώην Twitter): «Μια απίστευτη καριέρα στο Γουίμπλεντον έφτασε στο τέλος. Θα πρέπει να είσαι πολύ περήφανος Άντι Μάρεϊ. Στο όνομα όλων μας, σε ευχαριστώ! C.». Η Κέιτ Μίντλετον υπέγραψε με το αρχικό γράμμα του ονόματός της C (Catherine).

An incredible #Wimbledon career comes to an end. You should be so very proud @andy_murray. On behalf of all of us, thank you! C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 6, 2024

Ο Άντι Μάρεϊ την Πέμπτη 4 Ιουλίου στο Γουίμπλεντον αγωνίστηκε στον πρώτο γύρο του διπλού με παρτενέρ τον αδερφό του Τζέιμι, ηττήθηκε από τους Αυστραλούς Ρίνκι Χιτζικάτα και Τζον Πιρς και στο τέλος του αγώνα ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το άθλημα. Το κλίμα στο Γουίμπλεντον ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά και ο Σκωτσέζος τενίστας με δυσκολία μιλούσε στην Σου Μπάρκερ, πρώην τενίστρια και ρεπόρτερ του BBC, η οποία του πήρε συνέντευξη στο Γουίμπλεντον ενώ από τις κερκίδες το κοινό χειροκροτούσε.

Of all the memories Andy Murray has given us, one stands above the rest.



On 7 July 2013, in living rooms and town squares across the country, we celebrated the end of a 77-year-wait... pic.twitter.com/j23kLcwkRE — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Μεταξύ των θεατών ήταν η σύζυγος, τα παιδιά και οι γονείς του Μάρεϊ. Κοντά του στο τελευταίο παιχνίδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και ο Τζον ΜακΕνρο. Ο Μάρεϊ θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα για οικογενειακές διακοπές, αλλά το οριστικό φινάλε της μεγάλης καριέρας του θα γραφτεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στους οποίους είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει.

Αν και το Σάββατο, 6 Ιουλίου βάσει προγράμματος ο 37χρονος τενίστας θα αγωνιζόταν στο διπλό μικτό με την 21χρονη Βρετανίδα Έμμα Ραντουκάνου απέναντι στο δίδυμο Μαρσέλο Αρεβάλο και Σουάι Ζανγκ, η νεαρή τενίστρια απέσυρε την συμμετοχή της και επικαλέστηκε πρόβλημα στον δεξιό καρπό το πρωί του Σαββάτου. Τον Μάιο του 2023 η Ραντουκάνου είχε υποβληθεί σε χειρουργείο και στους δύο καρπούς. Σύμφωνα με τους κανόνες ο Μάρεϊ δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει αντικαταστάτη της Ραντουκάνου.

Η Κέιτ Μίντλετον περιμένει έγκριση από τους γιατρούς της για να παραστεί στο Γουίμπλεντον

Η Κέιτ Μίντλετον, που δίνει μάχη με τον καρκίνο, συνήθιζε κάθε χρόνο να παραβρίσκεται στο Γουίμπλεντον. Το περασμένο έτος η μέλλουσα βασίλισσα είχε δώσει το παρών μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον πρίγκιπα Γεώργιο και την πριγκίπισσα Σάρλοτ. Όμως, μετά την ανακοίνωση τον περασμένο Μάρτιο πως διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες, η μέλλουσα βασίλισσα απείχε από τα θεσμικά της καθήκοντα.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον, μετά την διάγνωση με καρκίνο, ήταν το Σάββατο 15 Ιουνίου στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση «Trooping The Colour» για τα γενέθλια του μονάρχη. Έκτοτε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, αν και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδωσαν το παρών σε επίσημες εκδηλώσεις, όπως η υποδοχή του αυτοκρατορικού ζεύγους της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα και η τελετή του Τάγματος της Ακάνθου στο Εδιμβούργο πρόσφατα.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, η Κέιτ Μίντλετον θέλει πολύ να παραβρεθεί στο Γουίμπλεντον και περιμένει την έγκριση από τους γιατρούς της για να παραστεί, έστω στην απονομή των βραβείων στους νικητές. Η απονομή αναμένεται να γίνει από την ίδια ως επικεφαλής της οργάνωσης «All-England Lawn Tennis and Croquet Club», αν η υγεία της τής επιτρέψει να δώσει το παρών στο λονδρέζικο τουρνουά. Η πρόεδρος της οργάνωσης Ντέμπι Τζέβανς δήλωσε στην Telegraph: «Ελπίζουμε πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα μπορέσει να απονείμει τα βραβεία ως επικεφαλής της οργάνωσης, αλλά η υγεία της και η ανάρρωσή της είναι προτεραιότητα». Το Γουίμπλεντον άρχισε τη Δευτέρα 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Ιουλίου.

