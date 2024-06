Χωρίς την Κέιτ Μίντλετον το λαμπερό δείπνο του Καρόλου στο αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας

Πλούσιο δείπνο προς τιμήν του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της αυτοκράτειρας Μασάκο παρέθεσε, χωρίς την παρουσία της Κέιτ Μίντλετον, το βράδυ της Τρίτης στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος.

Το αυτοκρατορικό ζεύγος της Ιαπωνίας πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία μετά από πρόσκληση του 75χρονου μονάρχη.

Στο δείπνο το παρών έδωσαν η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Εδουάρδος με την σύζυγό του Σόφη, δούκισσα του Εδιμβούργου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ με την σύζυγό του Ακσάτα Μούρτι, ο επικεφαλής των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ με την σύζυγό του Βικτώρια, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ και Ιάπωνες διπλωμάτες που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο δείπνο παρέστη και ο δημοφιλής συνθέτης Άντριου Λόιντ Βέμπερ, τον οποίο πρόσφατα ο Βρετανός μονάρχης έχρισε ιππότη του Τάγματος της Περικνημίδας.

Απούσα από το λαμπερό δείπνο ήταν η Κέιτ Μίντλετον, που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, μετά την διάγνωση με καρκίνο τον Φεβρουάριο, ήταν στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση «Trooping The Colour» για τα γενέθλια του μονάρχη το Σάββατο 15 Ιουνίου. Από το δείπνο προς τιμήν του αυτοκρατορικού ζεύγους της Ιαπωνίας απουσίαζε και η πριγκίπισσα Άννα, αν και ήταν προγραμματισμένο να παραστεί. Η 73χρονη αδελφή του βασιλιά Κάρολου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μπρίστολ, μετά από ατύχημα που είχε με ένα από τα άλογά της την περασμένη Κυριακή ενώ έκανε νυχτερινό περίπατο στο κτήμα της, στο Γκλόστερσαϊρ. Η μοναχοκόρη της βασίλισσας Ελισάβετ έχει υποστεί διάσειση και μικροτραυματισμούς και δεν αναμένεται να πάρει εξιτήριο νωρίτερα από τα τέλη της εβδομάδας.

Το βασιλικό μενού περιελάμβανε ως πρώτο πιάτο καραβίδες ποσέ από τη Σκωτία και κονσομέ ντομάτας, το κυρίως πιάτο ήταν φιλέτο γλώσσας από την Κορνουάλη με φρέσκα λαχανικά, πουρέ πατάτας, πράσινα φασόλια, κροκέτες από σπανάκι και αυγά από ορτύκια ενώ για επιδόρπιο οι υψηλοί προσκεκλημένοι απόλαυσαν σορμπέ ροδάκινου. Κουαρτέτο από το Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής ( Royal College of Music) ψυχαγώγησε τους προσκεκλημένους κατά την διάρκεια του δείπνου.

