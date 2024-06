Η Κέιτ Μίντλετον χαιρετά τα πλήθη μέσα από την άμαξα που την μεταφέρει στην παρέλαση Trooping The Colour

Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την διάγνωση με καρκίνο. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετέχει στην μεγαλειώδη ετήσια στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour στο κέντρο του Λονδίνου για τα γενέθλια του μονάρχη. Είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση της μέλλουσας βασίλισσας για το 2024.

Λίγο πριν τις 10 (τοπική ώρα) η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους μεταφέρθηκαν με αυτοκίνητο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Στη συνέχεια η 42χρονη μέλλουσα βασίλισσα επιβιβάστηκε σε άμαξα μαζί με τα τρια παιδιά της και κατευθύνθηκαν στη λεωφόρο Μολ για τη στρατιωτική παρέλαση. Η πριγκίπισσα καθ' οδόν χαιρετούσε χαμογελαστή τα συγκεντρωμένα πλήθη που την επευφημούσαν.

Δίπλα της στην άμαξα κάθεται ο ζωηρός 6χρονος πρίγκιπας Λούις και απέναντι στη μητέρα τους κάθονται ο 10χρονος πρίγκιπας Γεώργιος και η 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ. Η Κέιτ Μίντλετον για την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά από έξι μήνες επέλεξε να φορέσει λευκό σύνολο με ασπρόμαυρη λεπτομέρεια στο λαιμό και λευκό καπέλο.

Αν και ο καιρός στο Λονδίνο σήμερα είναι βροχερός οι Βρετανοί δεν πτοήθηκαν. Εκατοντάδες έχουν συγκεντρωθεί στους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου με ομπρέλες και αδιάβροχα για να παρακολουθήσουν την εντυπωσιακή παρέλαση και να δουν από κοντά τον βασιλιά Κάρολο και την Κέιτ Μίντλετον, που δίνουν παράλληλα την μάχη με τον καρκίνο.

All set for The King's Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3