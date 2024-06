Κέιτ Μίντλετον: Θέλει να παραστεί στο Γουίμπλεντον, αν η υγεία της το επιτρέψει

Μια δεύτερη δημόσια εμφάνιση, μετά την διάγνωση με καρκίνο, ενδέχεται να πραγματοποιήσει η Κέιτ Μίντλετον στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, το οποίο θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 1η Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την βασιλική συντάκτρια Χίλαρι Φόρντουγουιτς, που παραχώρησε συνέντευξη στο Fox News, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θέλει πολύ να κάνει μια νέα βασιλική εμφάνιση - μετά την στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour - στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, όμως αυτό θα γίνει αν το επιτρέπει η υγεία της καθώς δίνει προτεραιότητα στην θεραπεία της.

Η μέλλουσα βασίλισσα, που τον περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο πως διαγνώστηκε με καρκίνο, πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά την διάγνωση με τη νόσο, το Σάββατο 15 Ιουνίου στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση «Trooping The Colour» για τα γενέθλια του μονάρχη. Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, όταν η Κέιτ Μίντλετον είχε ανακοινώσει πως θα παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση «Trooping The Colour» παράλληλα, τόνισε ότι «Όπως γνωρίζει όποιος περνάει από χημειοθεραπεία, υπάρχουν καλές και κακές μέρες» και συμπλήρωσε πως «Ελπίζει να παρευρεθεί σε ορισμένες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Όμως, η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν παρέστη στις ιστορικές ιπποδρομίες του Άσκοτ, που διεξήχθησαν από τις 18 μέχρι τις 22 Ιουνίου και στις οποίες είθιστα να δίνει το παρών ο μονάρχης και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στο Άσκοτ παραβρέθηκαν ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος δίνει σχεδόν παράλληλα με την Κέιτ Μίντλετον τη μάχη με τον καρκίνο και η βασίλισσα Καμίλα ενώ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έδωσε το παρών στις ιπποδρομίες στις 19 Ιουνίου μαζί με την Κάρολ και τον Μάικλ Μίντλετον, γονείς της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Την Τρίτη 25 Ιουνίου η Κέιτ Μίντλετον δεν συμμετείχε ούτε στην υποδοχή προς τιμήν του αυτοκρατορικού ζεύγους της Ιαπωνίας, αλλά ούτε στη λαμπερή δεξίωση που ακολούθησε. Τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την αυτοκράτειρα Μασάκο, που πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία, υποδέχτηκαν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και ο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία στους νικητές

Σύμφωνα με την βασιλική συντάκτρια Χίλαρι Φόρντουγουιτς, η Κέιτ Μίντλετον θέλει να εμφανιστεί στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, αν η υγεία της το επιτρέψει. «Ο επόμενος στόχος της είναι να παρακολουθήσει το τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον ως επικεφαλής του "the All England Lawn Tennis Club", το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου», δήλωσε η Φόρντουγουιτς στο Fox News. Η ίδια, πρόσθεσε πως η Κέιτ Μίντλετον, λάτρης του τένις και επικεφαλής του οργανισμού «the All England Lawn Tennis and Croquet Club», συνήθως, παρακολουθεί από το royal box τους πιο σημαντικούς αγώνες και απονέμει τα βραβεία στους νικητές.

«Όταν η πριγκίπισσα Αικατερίνη συζητούσε με τα τρία της παιδιά, χαιρετούσε τα πλήθη και χαμογελούσε κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων Trooping the Color, μπορούσε να αντιληφθεί κανείς ότι χαμογελούσε μέσα από την καταπόνηση της εξαντλητικής χημειοθεραπείας της», δήλωσε η Φόρντουγουιτς στο Fox News.

Την Πέμπτη η Ντέμπι Τζέβανς, πρόεδρος του οργανισμού «The All England Lawn Tennis Club», δήλωσε στην «Telegraph Sport» πως θα δώσουν στην πριγκίπισσα «όση ευελιξία είναι απαραίτητη» καθώς αυτή συνεχίζει την θεραπεία για τον καρκίνο. Αυτό σημαίνει πως οι διοργανωτές θα καθυστερήσουν να αποφασίσουν ποιος θα απονείμει τα βραβεία στους νικητές μέχρι την λήξη του τουρνουά, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί από τη Δευτέρα 1η Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουλίου. «Ελπίζουμε ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας θα μπορέσει να απονείμει τα βραβεία ως επικεφαλής του οργανισμού, αλλά η υγεία και η ανάρρωσή της είναι η προτεραιότητα. Το μόνο που έχουμε πει είναι ότι θα συνεργαστούμε μαζί της και θα της δώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία», δήλωσε η Τζέβανς.

