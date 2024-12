Κέιτ Μίντλετον: Η μάχη με τον καρκίνο και οι επτά υψηλού προφίλ δημόσιες εμφανίσεις της

Το 2024 ήταν αναμφίβολα «annus horribilis» για τη βασιλική οικογένεια της Γηραιάς Αλβιώνας αφού δύο από τα πλέον εξέχοντα μέλη της, ο 76χρονος βασιλιάς Κάρολος και η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με καρκίνο.

Τον περασμένο Μάρτιο, μετά από απουσία δύο μηνών από τη δημόσια ζωή και αφού τον Ιανουάριο είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την μορφή της νόσου. ΗΚέιτ Μίντλετον με ένα συγκινητικό βίντεο ζήτησε από το κοινό χώρο, χρόνο και ιδιωτικότητα για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της.

Έκτοτε, η μέλλουσα βασίλισσα εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή ενώ άλλα μέλη του οίκου των Ουίνδσορ, όπως η πριγκίπισσα Άννα και η Σόφη, δούκισσα του Εδιμβούργου, την αντικατέστησαν σε πολλά από τα επίσημα καθήκοντά της.

Η πολυαναμενόμενη πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ενώ εξακολουθούσε να δίνει τη δύσκολη μάχη με τον καρκίνο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 15 Ιουνίου στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση Trooping the Colour για τα γενέθλια του μονάρχη. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας μετά την διάγνωση με καρκίνο και η πρώτη επίσημη εμφάνιση που πραγματοποίησε για το 2024.

Ένα μήνα μετά, στις 14 Ιουλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησε την δεύτερη επίσημη εμφάνιση μετά τη διάγνωση με καρκίνο. Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε στο Γουίμπλεντον συνοδευόμενη από την 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ για να παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών μεταξύ του Κάρλος Αλκαράθ και του Νόβακ Τζόκοβιτς. Κατά την άφιξή της έγινε δεκτή με θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Στο τέλος του αγώνα η «αγαπημένη» νύφη του βασιλιά Καρόλου ως επικεφαλής του οργανισμού «All-England Lawn Tennis and Croquet Club», απένειμε το έπαθλο στον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Γουίμπλεντον.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κέιτ Μίντλετον με ένα οικογενειακό, εντυπωσιακό βίντεο ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της.

Η μέλλουσα βασίλισσα ξεκίνησε να επιστρέφει σταδιακά στη δημόσια ζωή με μικρά και προσεκτικά βήματα. Το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Νοεμβρίου η πριγκίπισσα της Ουαλίας για πρώτη φορά μετά τη διάγνωση με καρκίνο πραγματοποίησε δύο υψηλού προφίλ συνεχόμενες δημόσιες εμφανίσεις στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης (Remembrance Day) όπου τιμούνται τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, η Κέιτ Μίντλετον συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ έδωσε το παρών σε εκδήλωση στο Royal Albert Hall. Στην ίδια εκδήλωση παραβρέθηκε και ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με την αδελφή του, πριγκίπισσα Άννα. Την επομένη η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας εμφανίστηκε στο Κενοτάφιο με μαύρο παλτό και τρεις παπαρούνες στο πέτο - σύμβολο τιμής για εκείνους που έπεσαν στο πεδίο των μαχών - και παρακολούθησε την κατάθεση στεφάνων από τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Στις 3 Δεκεμβρίου η Κέιτ Μίντλετον συμμετείχε μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην υποδοχή του εμίρη του Κατάρ και της πρώτης συζύγου του, οι οποίοι πραγματοποίησαν διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά τη διάγνωση με καρκίνο που η Κέιτ Μίντλετον συμμετείχε στην υποδοχή ξένου ηγέτη, αν και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έδωσε το παρών το βράδυ της ίδιας μέρας στην δεξίωση που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί και της πρώτης συζύγου του, σεΐχας Τζαβαχέρ μπιν Σουχάιμ αλ Θανί.

Την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε στην ετήσια υψηλού προφίλ χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Together At Christmas», στο αββαείο του Ουέστμινστερ. Η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας εμφανίστηκε στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με κόκκινο παλτό του αγαπημένου της οίκου μόδας Alexander McQueen, το οποίο συνδύασε με μαύρες μπότες Ralph Lauren. Τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο ανέφεραν πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε το κόκκινο χρώμα των Χριστουγέννων και της χαράς καθώς αφήνει πίσω της μια δύσκολη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας η 42χρονη πριγκίπισσα έδωσε μάχη με τον καρκίνο. Μαζί της στην εκδήλωση ήταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, τα τρία παιδιά τους, μέλη της βασιλικής οικογένειας καθώς και η οικογένεια Μίντλετον.

Το φετινό θέμα της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, την οποία εμπνεύστηκε και ξεκίνησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας το 2021, ήταν «πόσο έχουμε ανάγκη τους άλλους στις δύσκολες στιγμές», ένα θέμα που επέλεξε η Κέιτ Μίντλετον καθώς στη δύσκολη μάχη με τον καρκίνο είχε στο πλευρό της, εκτός από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τους γονείς της Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, την αδελφή της, Πίπα και τον αδερφό της, Τζέιμς.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της νύφης του Βρετανού μονάρχη για το 2024 ήταν το πρωί των Χριστουγέννων στο Σάντριγχαμ. Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον 11χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 6χρονο πρίγκιπα Λούις πήγαν περπατώντας στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μαζί τους ήταν ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και άλλα πρωτοκλασάτα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε με σκούρο πράσινο παλτό - το χρώμα που συμβολίζει την ελπίδα - και σταμάτησε πολλές φορές καθ' οδόν προς την εκκλησία για να μιλήσει σε θαυμαστές της από το συγκεντρωμένο πλήθος, που την «φόρτωσαν» λουλούδια και άλλα δώρα. Η μέλλουσα βασίλισσα κρατούσε από το χέρι τον 6χρονο πρίγκιπα Λούις, ο οποίος έδειχνε ενθουσιασμένος αφού οι φαν της βασιλικής οικογένειας του έδωσαν σοκολάτες και γούνινα ζωάκια, τα οποία εκείνος δέχτηκε με χαρά αλλά ήταν τόσα πολλά που ο μικρός γαλαζοαίματος ζήτησε τη βοήθεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ για να τα μεταφέρει.

