Κέρκυρα: Σύγκρουση τριών σκαφών στα ανοιχτά του νησιού

Οι κολυμβητές που βρίσκονταν κοντά παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν τα όσα συνέβαιναν μπροστά τους

Βίντεο-ντοκουμέντο του Alpha αποτυπώνει τη θεαματική σύγκρουση τριών σκαφών ανοιχτά της Κέρκυρας σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου.

Στις εικόνες φαίνεται λεπτό προς λεπτό η στιγμή της πρόσκρουσης στη θαλάσσια περιοχή της Ίσσου.

Ένα μεγάλο ταχύπλοο με ιταλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν δύο Γερμανοί, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε με την πλώρη του στο πλάι ενός αγκυροβολημένου ιστιοπλοϊκού.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το πρώτο ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε πάνω σε δεύτερο, που βρισκόταν δίπλα.