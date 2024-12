Λονδίνο: Κέιτ και Ουίλιαμ στην υποδοχή του εμίρη του Κατάρ

Μία εξαιρετικά υψηλού προφίλ επίσημη εμφάνιση πραγματοποίησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) η Κέιτ Μίντλετον, η οποία μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ καλωσόρισαν στο Λονδίνο τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί και την πρώτη σύζυγό του σεΐχα Τζαβαχέρ μπιν Σουχάιμ αλ Θανί.

Είναι η πρώτη φορά, μετά τη διάγνωση με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο, που η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετέχει στην υποδοχή ξένου ηγέτη. Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο πως ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις ενώ στις 9 και 10 Νοεμβρίου συμμετείχε στις εκδηλώσεις της «Ημέρας Μνήμης» (Remembrance Day) για τα θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον βασιλιά Κάρολο.

The King and Queen, joined by The Prince and Princess of Wales, have welcomed Their Highnesses The Amir and Sheikha Jawaher of Qatar to Buckingham Palace. #StateVisit pic.twitter.com/Cxb0sfHj9E

Ο εμίρης του Κατάρ και η πρώτη από τις τρεις συζύγους του έφτασαν στο Λονδίνο το απόγευμα της Δευτέρας προσκεκλημένοι του βασιλιά Καρόλου. Ο αρχηγός του πλούσιου εμιράτου του Κόλπου στο πλαίσιο της διήμερης επίσημης επίσκεψης στη Βρετανία θα συναντηθεί την Τετάρτη στη Ντάουνινγκ Στριτ με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μετά την υποδοχή από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας το ζεύγος των γαλαζοαίματων, ο βασιλιάς Κάρολος και οι υψηλοί προσκεκλημένοι παρακολουθούν στο κέντρο του Λονδίνου την επιβλητική στρατιωτική παρέλαση «Horse Guards Parade». Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης θα ακολουθήσει γεύμα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ ενώ το βράδυ ο Βρετανός μονάρχης θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον εμίρη του Κατάρ και στη σύζυγό του.

Η βασίλισσα Καμίλα, η οποία αναρρώνει από λοίμωξη στο αναπνευστικό, άλλαξε τελευταία στιγμή το πρόγραμμά της και δεν συμμετείχε στην υποδοχή του εμίρη του Κατάρ. Η 77χρονη σύζυγος του Βρετανού μονάρχη αναμένεται να δώσει το παρών στο γεύμα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αλλά, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, η βασίλισσα Καμίλα θα εμφανιστεί μόνο για λίγο στο επίσημο δείπνο το βράδυ της Τρίτης.

👑 The Princess of Wales greeted the Emir of Qatar and his wife today as she took part in her first state visit since her cancer treatment pic.twitter.com/EvfqH2BJrR