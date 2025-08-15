Φωτιές στην Ευρώπη: Στους επτά οι νεκροί στην Ισπανία - Μάχη με 14 πύρινα μέτωπα

Σήμερα η Ισπανία αντιμετωπίζει μία ακόμη εξαιρετικά δύσκολη ημέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μάχονται σε 14 μεγάλα μέτωπα φωτιάς.

Οι αρχές προειδοποιούν για «δυσμενείς συνθήκες» που δυσχεραίνουν την κατάσβεση, ενώ οι πυρκαγιές έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε επτά ανθρώπους και έχουν καταστρέψει πάνω από 1,5 εκατομμύρια στρέμματα γης.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα που διαρκεί εδώ και 12 ημέρες, σε συνδυασμό με ισχυρούς νότιους ανέμους, προμηνύει νέα δοκιμασία για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η φετινή θερινή περίοδος είναι από τις χειρότερες των τελευταίων 20 ετών.

🇪🇸🔥Smoke mixed with the summer sun to turn the skies above #Spain's northwestern #Zamora province orange-red on Thursday as the country faced one of its worst summers for fires in 20 years.

Spain's #wildfires are being fanned by one of the longest #heatwaves since records began. pic.twitter.com/XKKvT8HZYr — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 15, 2025

Η κατάσταση στο δυτικό τμήμα της χώρας χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά ανησυχητική», ενώ στη Γαλικία ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο οδήγησε στο κλείσιμο τμημάτων αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στις βόρειες και δυτικές περιοχές, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 40°C ακόμη και στις βόρειες ακτές.

Firefighters battle wildfires in Ourense, Zamora and Boca de Huérgano in northwestern Spain, as the country’s weather agency warns of extreme fire risk with temperatures nearing 40°C (104°F).#Spain #Wildfires pic.twitter.com/auktoZbCib — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2025

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», ανέφερε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο X.

Η Ισπανία έχει αναπτύξει 1.000 στρατιωτικούς και 50 εναέρια μέσα για την κατάσβεση, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ - η πέμπτη χώρα που το πράττει μέσα σε μία εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα από τη Γαλλία αναμένονται στη χώρα.

Η εταιρεία Avincis, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών αεροπορικής υποστήριξης έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε αύξηση 50% στις ώρες πτήσεων για επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε Ισπανία και Πορτογαλία σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Φωτιές στην Ευρώπη: Ανησυχητικά τα στοιχεία

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πάνω από 500.000 εκτάρια (πέντε εκατομμύρια στρέμματα) έχουν καεί στην Ευρώπη από την αρχή του έτους - αύξηση 134% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Στη Γαλλία, η περασμένη εβδομάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949.

Wildfires burn.



Every red dot indicates a current active fire, the larger the dot, the larger the fire.



Yorkshire is a standout in the UK, meanwhile huge fires burn in Spain & Portugal. pic.twitter.com/ZrT9WzstF1 — Met4Cast (@Met4CastUK) August 14, 2025

Η παρατεταμένη ζέστη που σπάει θερμοκρασιακά ρεκόρ σε όλη την ήπειρο, σε συνδυασμό με την ξηρασία και τη ρύπανση από ορυκτά καύσιμα, έχει δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών.

«Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη σοβαρότητα των πυρκαγιών», δήλωσε ο Eduardo Rojas Briales, ερευνητής δασολογίας στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δεν αρκεί από μόνη της και κάλεσε σε πρόσθετα μέτρα, όπως η διαχείριση της καύσιμης ύλης και η εφαρμογή ελεγχόμενων καύσεων.

Μια νέα έκθεση της XDI, ομάδας ανάλυσης κλιματικού κινδύνου, κατέληξε ότι η κλιματική κρίση έχει διπλασιάσει από το 1990 τον κίνδυνο ζημιών σε υποδομές από δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία – με την πρόβλεψη ότι η απειλή θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

«Όλοι αναρωτιόμαστε πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει», δήλωσε ο Karl Mallon, επικεφαλής επιστήμης της XDI. «Σύμφωνα με την τελευταία μας ανάλυση, πολύ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Guardian