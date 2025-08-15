Γιατί ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέπεμπε αυτοπεποίθηση. Καθισμένος, περιτριγυρισμένος από ξένους αξιωματούχους, εξηγούσε την αχρηστία της ουκρανικής αντίστασης. Κατά τη γνώμη του, η Ρωσία είχε το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, και με την απόρριψη των απαιτήσεών του, η Ουκρανία ρίσκαρε ακόμα περισσότερα για την ειρήνη.

«Συνεχίστε λοιπόν, συνεχίστε. Θα χειροτερεύσει», είπε ο Πούτιν σε φόρουμ για την οικονομία τον Ιούνιο, προκαλώντας την ουκρανική κυβέρνηση. «Όπου πατάει Ρώσος στρατιώτης, είναι δικό μας», πρόσθεσε, ενώ ένα χαμόγελο φώτιζε το πρόσωπό του.

Η αυτοπεποίθησή του πηγάζει από την αναγέννηση του ρωσικού στρατού. Στα βάθη του 2022, οι δυνάμεις του, ακατάλληλα εξοπλισμένες και αποδιοργανωμένες, πάλευαν να αντιμετωπίσουν τις τακτικές χτυπήματος και διαφυγής και τα όπλα ακριβείας της Ουκρανίας. Αντί να εγκαταλείψει την εισβολή, ο Πούτιν έριξε όλη τη δύναμη του ρωσικού κράτους στον πόλεμο, επανασχεδιάζοντας τον στρατό και την οικονομία με έναν μοναδικό στόχο: την εξόντωση της Ουκρανίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σήμερα, η Ρωσία διεξάγει έναν πόλεμο φθοράς, με την προοπτική να εξαντλήσει τους πόρους της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της. Ενώ οι απώλειες της Ρωσίας συνεχώς αυξάνονται, οι δυνάμεις της προχωρούν αργά, αλλά σταθερά, σε μεγάλο μέρος της 750 μιλίων μετώπου, ενδυναμώνοντας τη θέληση του Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να πετύχει την ειρηνική συμφωνία που θέλει.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ελπίζουν να αντέξουν αρκετά ώστε να εξαντλήσουν τις δυνάμεις του Πούτιν, ελπίζοντας σε μια κατάρρευση παρόμοια με εκείνη του Γερμανικού Στρατού στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το Γερμανικό Αυτοκρατορικό Στρατό κατέρρευσε μετά από μια αρχική πρόοδο κοντά στο Παρίσι.

Ωστόσο, η Ρωσία αντιμετωπίζει και προειδοποιητικά σημάδια: οι ελίτ μονάδες της πεζικού έχουν εξοντωθεί, οι στρατιωτικές της εγκαταστάσεις εξαρτώνται από ξένα εξαρτήματα και από μειούμενα αποθέματα της Σοβιετικής εποχής, ενώ η οικονομία της δείχνει ρωγμές.

Παρά τις προκλήσεις, ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να διαχειριστεί τις πιέσεις του πολέμου για περισσότερο από την Ουκρανία και να εξασφαλίσει μια ειρηνική συμφωνία που θα εξασφαλίσει την κληρονομιά του. Για να πετύχει αυτό, απαιτεί τέσσερις περιοχές που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει, ενώ επιδιώκει συμφωνία που να αποκλείει την Ουκρανία από το ΝΑΤΟ και να περιορίζει το μέγεθος του στρατού της.

Εάν οι συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Αλάσκα αυτή την εβδομάδα δεν οδηγήσουν σε τέτοια συμφωνία, ο Πούτιν έχει στείλει το μήνυμα ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τη δύναμη για να πετύχει αυτό που η διπλωματία δεν μπορεί.

Η Ρωσία έχει καταφέρει να επαναστατήσει τον στρατό της μέσω στρατηγικών κινητοποίησης, αυξάνοντας τους μισθούς των στρατιωτών, προσφέροντας μεγάλα μπόνους και παρουσιάζοντας την στρατιωτική θητεία ως μοναδική ευκαιρία για τους άνδρες του περιθωρίου της κοινωνίας να αποδείξουν την αξία τους.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία επενδύει στην ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Στρατηγικές συνεργασίες με χώρες όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, μαζί με την εκμετάλλευση παλαιών σοβιετικών εργοστασίων, ενίσχυσαν τη στρατηγική παραγωγής, καθώς και την κατασκευή drone και πυραύλων.

Η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παραγωγή drone και άλλων όπλων για να καταφέρει να υπερκαλύψει την παραγωγή της Ουκρανίας και των συμμάχων της, προκειμένου να ελέγξει τη στρατηγική επιτυχία μέσω βιομηχανικής υπεροχής.

Η παραγωγή νέων όπλων και το επαναστατικό drone εργοστάσιο στην πόλη Ελαμπούγκα, καθώς και η επιτυχία των στρατηγικών μονάδων drones όπως το "Rubicon", έχουν αναδείξει τη Ρωσία σε μια ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων της στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από New York Times