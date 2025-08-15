ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Τήνος, Δεκαπενταύγουστος 2025. Ένα φωτορεπορτάζ

Η ΕΒΕΛΥΝ ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Στην Τήνο το καλοκαίρι κορυφώνεται στις 15 Αυγούστου με τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται με την απαραίτητη λαμπρότητα το μεγαλύτερο προσκύνημα του καλοκαιριού όπου χιλιάδες πιστοί απ' όλη την Ελλάδα κατακλύζουν τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας και εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ενώ ταυτόχρονα επισκέπτονται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας.

Η φωτογράφος Έβελυν Φωσκόλου, μας παρουσιάζει μερικές φωτογραφίες της από την φετινή παραμονή του Δεκαπενταύγουστου στο νησί της.

Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
Φωτ: Έβελυν Φωσκόλου
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Τράβηξα τη φωτογραφία ενώ λιμοκτονούσα κι ο ίδιος»: Η ιστορία της εικόνας-σύμβολο του λιμού στη Γάζα

Φωτογραφία / «Τράβηξα τη φωτογραφία ενώ λιμοκτονούσα κι ο ίδιος»: Η ιστορία της εικόνας-σύμβολο του λιμού στη Γάζα

Ο φωτορεπόρτερ Αχμέντ αλ-Αρίνι περιγράφει τις συνθήκες που οδήγησαν στην φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του κόσμου ως σύμβολο της ανθρωπιστικής καταστροφής που μαστίζει τη Λωρίδα.
THE LIFO TEAM
Spyros Rennt: «Το nightlife είναι καταφύγιο για τους queer ανθρώπους»

Φωτογραφία / Spyros Rennt: «Το nightlife είναι καταφύγιο για τους queer ανθρώπους»

Ο Αθηναίος φωτογράφος που έχει καταγράψει την ξέφρενη –αλλά και τρυφερή– νυχτερινή ζωή του Βερολίνου μπορεί να άργησε να βρει τον δρόμο του, αλλά μέσα από τη φωτογραφία νιώθει ότι τελικά η διαδρομή του απέκτησε ένα νόημα.
M. HULOT
Μια έκθεση με φωτογραφίες του Α. Εμπειρίκου που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ πριν 

Φωτογραφία / Φωτογραφίες του Ανδρέα Εμπειρίκου παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε μια νέα έκθεση

54 φωτογραφίες από το πολύτιμο αρχείο του θα παρουσιαστούν από την Eleftheria Tseliou Gallery, στον χώρο της Τοσίτσα 3, σε μια έκθεση που επιχειρεί να αναδείξει πως υπήρξε εξίσου σημαντικός ως φωτογράφος, όσο και ως ποιητής και ψυχαναλυτής.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
«Ένας μύθος λέει πως αν χάσεις κάτι στην Αθήνα, θα το βρεις στον Ελαιώνα»

Βιβλίο / «Ένας μύθος λέει πως αν χάσεις κάτι στην Αθήνα, θα το βρεις στον Ελαιώνα»

Στο νέο του βιβλίο, «Lost Things Found», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Hyper Hypo, ο εικαστικός φωτογράφος Αντώνης Θεοδωρίδης εξερευνά τον μαγικό κόσμο της υπαίθριας αγοράς του Ελαιώνα.
ΙΩΝΑΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
Το φωτογραφικό έργο της Ανιές Βαρντά σε μια νέα έκθεση/ Το Παρίσι της Ανιές Βαρντά έχει χιούμορ/ Η Ανιές Βαρντά εκτός από το σινεμά αγάπησε με πάθος και τη φωτογραφία/ Το ανορθόδοξο και διψασμένο για ζωή βλέμμα της Ανιές Βαρντά

Φωτογραφία / Η Ανιές Βαρντά εκτός από το σινεμά αγάπησε με πάθος και τη φωτογραφία

Μία νέα έκθεση στο Μουσείο Καρναβαλέ στο Παρίσι παρουσιάζει το ελάχιστα γνωστό φωτογραφικό έργο της σπουδαίας Γαλλίδας σκηνοθέτριας της Νουβέλ Βαγκ, αναδεικνύοντας τη λοξή και χιουμοριστική ματιά της στην πόλη του Παρισιού.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Οι γονείς μου κρατιούνται χέρι-χέρι μετά τον υποβοηθούμενο θάνατό τους

Φωτογραφία / Οι γονείς μου κρατιούνται χέρι-χέρι μετά τον υποβοηθούμενο θάνατό τους

«Η ζωή τους γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Δεν ήθελαν να πάνε σε οίκο ευγηρίας και κανένας από τους δύο δεν ήθελε να ζήσει χωρίς τον άλλον. Έτσι έφυγαν από τη ζωή μαζί». Η πιο προσωπική φωτογραφία του Martin Roemers
THE LIFO TEAM
Αποτυπώνοντας την ολοκληρωτική χαρά του ποδοσφαίρου σε μια και μόνο στιγμή

Φωτογραφία / Αποτυπώνοντας την έκσταση του ποδοσφαίρου σε μερικά κλικ

Ο φωτογράφος André Coelho βρέθηκε στο στάδιο Nilton Santos στο Ρίο ντε Τζανέιρο, που ήταν γεμάτο με χιλιάδες οπαδούς της Μποταφόγκο που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά.
THE LIFO TEAM
Νίκος Οικονομόπουλος: «Οι μοδάτοι φωτογραφίζουν σήμερα με φιλμ· αλλά η ψηφιακή είναι μακράν ανώτερη φωτογραφία»

Νίκος Οικονομόπουλος / Νίκος Οικονομόπουλος: «Οι μοδάτοι φωτογραφίζουν σήμερα με φιλμ· αλλά η ψηφιακή είναι μακράν ανώτερη φωτογραφία»

Σε μια σπάνια συνέντευξή του, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος του Magnum μιλά στον M. Hulot για την συναρπαστική φωτογραφική του ανέλιξη και τις σκέψεις του πάνω στα αιώνια διλήμματα της τέχνης του.
M. HULOT
 
 