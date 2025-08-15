Η Βρετανία στρατολογεί TikTokers που προειδοποιούν για τις πλαστικές στο εξωτερικό

Η βρετανική κυβέρνηση συνεργάζεται με influencers του TikTok για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των αισθητικών επεμβάσεων στο εξωτερικό.

Η καμπάνια ξεκινά καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον αριθμό των Βρετανών που ταξιδεύουν σε χώρες όπως η Τουρκία για εμφύτευση μαλλιών, λεύκανση δοντιών, botox ή επεμβάσεις αδυνατίσματος, δελεασμένοι από χαμηλότερες τιμές και μικρότερες λίστες αναμονής.

Οι influencers θα προτρέπουν το κοινό να συμβουλεύεται πρώτα γιατρό στη Βρετανία, να εξασφαλίζει ταξιδιωτική ασφάλιση και να αποφεύγει πακέτα διακοπών που συνδυάζουν επεμβάσεις. Θα δίνουν και μια λίστα ελέγχου. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η έρευνα για τον χειρουργό και την κλινική, η γνώση του πλήρους κόστους και της μετεγχειρητικής φροντίδας και το κρίσιμο ερώτημα «αν κάτι πάει στραβά, ποιος θα το διορθώθει;».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού του λεγόμενου «ιατρικού τουρισμού» και αυστηρότερης ρύθμισης των επαγγελματιών αισθητικής ιατρικής στην Αγγλία. Στόχος, όπως τονίζει η καμπάνια, είναι να αποτραπούν επικίνδυνες επεμβάσεις και να μην επωμίζεται το NHS το κόστος περίθαλψης ασθενών που υπέστησαν επιπλοκές στο εξωτερικό.

Η υφυπουργός Υγείας Κάριν Σμιθ προειδοποίησε ότι «πολλοί άνθρωποι μένουν με μόνιμους τραυματισμούς μετά από επεμβάσεις στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη ενημέρωση». Η συνεργασία με το TikTok, είπε, θα βοηθήσει τους πολίτες «να παίρνουν πιο ασφαλείς και ενημερωμένες αποφάσεις πριν μπουν στο χειρουργείο, όπου κι αν βρίσκεται αυτό».

Παράδειγμα προς αποφυγήν

Η 27χρονη Λία Ματσον ταξίδεψε το 2022 στην Σμύρνη της Τουρκίας για την εγχείρηση γνωστή ως γαστρικό μανίκι. Η πρώτη επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και τη βοήθησε να χάσει βάρος. Ένα χρόνο αργότερα γύρισε στην ίδια εταιρεία για αφαίρεση χαλαρού δέρματος. Όπως λέει, όμως, αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Ο αφαλός της παραμορφώθηκε, εμφανίστηκαν έντονες ουλές σε χέρια και κοιλιά και ένιωσε τόσο άσχημα με το σώμα της που ξέσπασε σε κλάματα.

Η Λία βρήκε την κλινική στα social media και πήρε θάρρος διαβάζοντας τις θετικές εμπειρίες άλλων.«Στο Instagram και το TikTok βλέπεις ότι οι περισσότεροι πηγαίνουν Τουρκία. Σκέφτηκα: αφού είχαν όλοι καλή εμπειρία, θα έχω κι εγώ», λέει. «Δεν έδωσα σημασία στα αρνητικά παραδείγματα. Δεν πίστευα ότι θα συμβεί σε μένα». Σήμερα, μοιράζεται την εμπειρία της στο διαδίκτυο για να προειδοποιήσει άλλους.

Η τουρκική κλινική που πραγματοποίησε την επέμβαση δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της η κλινική είχε τονίσει ότι «η πλαστική χειρουργική δεν είναι εύκολη υπόθεση και ορισμένες επιπλοκές δεν μπορούν να προβλεφθούν».

Προειδοποιήσεις και αυστηρότεροι κανόνες

Ειδικοί συμβουλεύουν όσους σκέφτονται επέμβαση στο εξωτερικό να αγνοούν τις εντυπωσιακές διαφημίσεις και να εξετάζουν σοβαρά την ποιότητα της κλινικής, τον κίνδυνο επιπλοκών και τα γλωσσικά εμπόδια.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών θα ενισχύσει επίσης τις ταξιδιωτικές οδηγίες για όσους σκέφτονται να κάνουν επεμβάσεις στο εξωτερικό. «Αν επιλέξετε να ταξιδέψετε για ιατρική θεραπεία, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε πλήρως τους κινδύνους», δήλωσε ο υφυπουργός Στίβεν Ντάουτι.

Ο υπεύθυνος δημόσιας πολιτικής του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο, Άλι Λο, ανέφερε ότι η πλατφόρμα «δεσμεύεται να βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές για θέματα υγείας».

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση παρουσίασε νέα μέτρα για τον περιορισμό επικίνδυνων αισθητικών επεμβάσεων στην Αγγλία. Πλέον, μόνο «κατάλληλα καταρτισμένοι» και πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να πραγματοποιούν υψηλού ρίσκου επεμβάσεις όπως το Brazilian butt lift, ενώ ακόμη και για χαμηλότερου ρίσκου θεραπείες, όπως botox και fillers, θα απαιτείται άδεια. Θα θεσπιστούν επίσης όρια ηλικίας για την αποτροπή ανηλίκων από την αντιγραφή επικίνδυνων τάσεων στα social media.

Με πληροφορίες από BBC

