Η Κέιτ Μίντλετον οικοδέσποινα σε εκδήλωση για το «πόσο έχουμε ανάγκη τους άλλους στις δύσκολες στιγμές»

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η Κέιτ Μίντλετον θα είναι η οικοδέσποινα της χριστουγεννιάτικης μουσικής εκδήλωσης «Together at Christmas», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο αββαείο του Ουέστμινστερ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το παλάτι του Κένσινγκτον, το φετινό θέμα της εκδήλωσης, την οποία εμπνεύστηκε και ξεκίνησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας το 2021, θα είναι «πόσο έχουμε ανάγκη τους άλλους στις δύσκολες στιγμές». «Η φετινή εκδήλωση προσφέρει μια στιγμή για να σκεφτούμε τη σημασία της αγάπης και της ενσυναίσθησης και πόσο πολύ χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Η εκδήλωση θα ρίξει φως σε άτομα από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν δείξει αγάπη, καλοσύνη και ενσυναίσθηση προς τους άλλους στις κοινότητές τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το παλάτι.

