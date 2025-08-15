Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στη Σουηδία: Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκε την ώρα που έφευγε από την προσευχή της Παρασκευής στο τζαμί του Έρεμπρο, δυτικά της πρωτεύουσας Στοκχόλμης.

Η σοβαρότητα της κατάστασης δεν είναι σαφής, αλλά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

🔴SWEDEN 🇸🇪| #Shooting near a mosque this Friday, August 15 : Gunfire and explosions were reported during prayers at a mosque in the city of #Örebro (west of Stockholm). At least two people were shot and injured, according to police, who are searching for a suspect on the run. pic.twitter.com/JI35GXmrWK — Nanana365 (@nanana365media) August 15, 2025

Ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και παραμένει άγνωστο εάν στόχευε το τζαμί ή συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, ενώ το κοινό καλείται να αποφεύγει την περιοχή.

Με πληροφορίες από euronews.com