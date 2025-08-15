ΔΙΕΘΝΗ
Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στη Σουηδία: Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί και δεν είναι σαφές εάν στόχευε το τζαμί ή συγκεκριμένα άτομα

LifO Newsroom
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί στη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκε την ώρα που έφευγε από την προσευχή της Παρασκευής στο τζαμί του Έρεμπρο, δυτικά της πρωτεύουσας Στοκχόλμης.

Η σοβαρότητα της κατάστασης δεν είναι σαφής, αλλά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και παραμένει άγνωστο εάν στόχευε το τζαμί ή συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, ενώ το κοινό καλείται να αποφεύγει την περιοχή.

Με πληροφορίες από euronews.com

