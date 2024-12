Λαμπερή η Κέιτ Μίντλετον στην ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία «Together At Christmas»

Λαμπερή οικοδέσποινα είναι απόψε η Κέιτ Μίντλετον στην ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία «Together At Christmas», που ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα) στο αββαείο του Ουέστμινστερ.

Η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας εμφανίστηκε στην υψηλού προφίλ χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με κόκκινο παλτό του αγαπημένου της οίκου μόδας Alexander McQueen, το οποίο συνδύασε με μαύρες μπότες Ralph Lauren. Τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο επισημαίνουν πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε το κόκκινο χρώμα των Χριστουγέννων και της χαράς καθώς αφήνει πίσω της μια δύσκολη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας η 42χρονη Κέιτ Μίντλετον έδωσε μάχη με τον καρκίνο.

Στο πλευρό της πριγκίπισσας της Ουαλίας στην πρώτη σειρά κάθισαν τα τρία της παιδιά και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Ο 11χρονος πρίγκιπας Γεώργιος και ο 6χρονος ζωηρός πρίγκιπας Λούις φόρεσαν σκούρα κοστούμια με κόκκινες γραβάτες για να είναι ασορτί με τη μητέρα τους ενώ η 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ εμφανίστηκε με σκούρο κόκκινο παλτό. Ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος και η 77χρονη βασίλισσα Καμίλα δεν έδωσαν το παρών στην εκδήλωση όμως ο Βρετανός μονάρχης έκανε δώρο τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που κοσμούν το εσωτερικό του ναού και προέρχονται από το Windsor Great Park. Μετά το πέρας της χριστουγεννιάτικης συναυλίας τα δέντρα θα δοθούν στις τοπικές κοινότητες.

Prince William, Kate Middleton and their kids Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis attended the "Together at Christmas" Carol Service at Westminster Abbey Friday evening. 🎄❤️ See all the pics 🔗: https://t.co/6gJc49Fgme pic.twitter.com/BAPLsX131x — ExtraTV (@extratv) December 6, 2024

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η κόρη της πριγκίπισσας Άννας, Ζάρα Τίνταλ, η Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου, η πριγκίπισσα Βεατρίκη, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της μαζί με τον σύζυγό της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι και τον γιο του Κρίστοφερ, τον οποίο απέκτησε από προηγούμενη σχέση του πριν το γάμο του με την κόρη του πρίγκιπα Άντριου. Επίσης, στην εκδήλωσε το παρών έδωσε όπως κάθε χρόνο σύσσωμη η οικογένεια Μίντλετον, τα μέλη της οποίας έχουν στηρίξει από την πρώτη στιγμή την πριγκίπισσα της Ουαλίας στη δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

After a year spent mostly out of the public eye due to a cancer diagnosis, Kate, the Princess of Wales, returned to the spotlight Friday to host her annual Christmas carol service.



Read more: https://t.co/bI9co5PhPK pic.twitter.com/tDuR9VMyy6 — ABC News (@ABC) December 6, 2024

Το φετινό θέμα της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης την οποία εμπνεύστηκε και ξεκίνησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας το 2021, είναι «πόσο έχουμε ανάγκη τους άλλους στις δύσκολες στιγμές». «Η φετινή εκδήλωση προσφέρει μια στιγμή για να σκεφτούμε τη σημασία της αγάπης και της ενσυναίσθησης και πόσο πολύ χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Η εκδήλωση θα ρίξει φως σε άτομα από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν δείξει αγάπη, καλοσύνη και ενσυναίσθηση προς τους άλλους στις κοινότητές τους», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση που είχε δώσει στη δημοσιότητα το παλάτι για την συναυλία στα μέσα Νοεμβρίου.

Η παρουσία της Κέιτ Μίντλετον στην αποψινή εκδήλωση είναι μία από τις σπάνιες επίσημες εμφανίσεις της, μετά την ανακοίνωση τον περασμένο Σεπτέμβριο πως ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της. Έκτοτε, η μέλλουσα βασίλισσα επιστρέφει σταδιακά στη δημόσια ζωή με περιορισμένες εμφανίσεις υψηλού προφίλ. Μεταξύ αυτών ήταν η παρουσία της στις εκδηλώσεις της «Ημέρας Μνήμης» (Remembrance Day) στις 9 και 10 Νοεμβρίου για τα θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και η συμμετοχή της στην τελετή υποδοχής του εμίρη του Κατάρ και της συζύγου του την περασμένη Τρίτη.

Τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, υποδέχτηκαν επίσημα στο Λονδίνο ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ενώ η μέλλουσα βασίλισσα συμμετείχε και στο ιδιωτικό γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του υψηλού προσκεκλημένου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Όμως, η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έδωσε το παρών στην δεξίωση που παρέθεσε ο βασιλιάς Κάρολος προς τιμήν του εμίρη το ίδιο βράδυ επειδή η επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα γίνεται σταδιακά και με προσεκτικά βήματα.

Dunnes Stores have a perfect dupe of Kate Middleton's red Christmas coat and it's very affordablehttps://t.co/q3AbII6eXP pic.twitter.com/UvO7chLXRT — RSVP Magazine (@RSVPMagazine) December 6, 2024

Με πληροφορίες από Daily Mail

