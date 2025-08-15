ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Φονική εποχή των μουσώνων στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 200 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: ΕΡΑ
Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπους σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές του Πακιστάν σήμερα, ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

