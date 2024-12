Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Κάλεσε «ενισχύσεις» για να σταματήσει να μιλάει η Κέιτ Μίντλετον στους θαυμαστές της

Μια άβολη στιγμή έζησε την ημέρα των Χριστουγέννων στο Σάντριγχαμ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καθ' οδόν προς την εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής μαζί με την Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους.

Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα δεκάδες θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας συγκεντρώνονται στον δρόμο που οδηγεί στην εκκλησία προκειμένου να δουν από κοντά τους Βρετανούς γαλαζοαίματους, να συνομιλήσουν μαζί τους και να τους δώσουν ανθοδέσμες και δώρα. Όμως, τα φετινά Χριστούγεννα, το ενδιαφέρον των φαν της βασιλικής οικογένειας μονοπώλησε σχεδόν η Κέιτ Μίντλετον, η οποία επέστρεψε στη δημόσια ζωή μετά τη μάχη με τον καρκίνο.

Έτσι, το πρωί των Χριστουγέννων καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, πήγαιναν περπατώντας στην εκκλησία, η 42χρονη μέλλουσα βασίλισσα σταμάτησε για να μιλήσει με τους θαυμαστές της, ευχήθηκε «καλά χριστούγεννα» και δέχτηκε πολλές ανθοδέσμες και δώρα.

Όμως, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο 11χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η 9χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 6χρονος πρίγκιπας Λούις - φορτωμένος με παιχνίδια και σοκολάτες- βαρέθηκαν να περιμένουν την πριγκίπισσα της Ουαλίας και απομακρύνθηκαν.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά του γύρισαν πίσω τους να δουν αν η Κέιτ Μίντλετον τους ακολούθησε αλλά εκείνη συνέχιζε να μιλάει με τους θαυμαστές της. Σε κάποια στιγμή αντιλήφθηκε πως τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είχαν προχωρήσει και είπε στο πλήθος χαριτολογώντας: «Νομίζω πως έχασα την οικογένειά μου».

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας αφού είδε πως η Κέιτ Μίντλετον δεν σταματούσε να μιλάει και να μοιράζει ευχές στο πλήθος, τηλεφώνησε σε άντρα της ασφάλειας που βρισκόταν κοντά στη μέλλουσα βασίλισσα, ώστε να την ειδοποιήσει πως η οικογένεια την περιμένει.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας απομακρύνθηκε συνοδευόμενη από τον άντρα της ασφάλειας αφού πριν φύγει ευχήθηκε σε όλους «καλά χριστούγεννα».

The Princess of Wales decided to make up for all the people she didn’t greet this year in one go. She probably tallied up all her missed walkabouts, did the maths, and thought, “Sandringham it is!” And so it was, aajajajajajaan! pic.twitter.com/ijkxzoCIvX