Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα μετά την μερική κατάρρευση κτιρίου.

Το κτίριο βρίσκεται κοντά στη συμβολή της 88ης λεωφόρου και της Collins Avenue στη γειτονιά του Surfside.

Περισσότερες από 80 μονάδες με διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση ενώ άγνωστη παραμένει, μέχρι στιγμής η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά για τραυματίες, νεκρούς ή εγκλωβισμένους ωστόσο υπάρχει φόβος για θύματα.

