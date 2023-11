Νετανιάχου: Εκατοντάδες διαδήλωσαν έξω από το σπίτι του, ζήτησαν την παραίτησή του

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν έξω από την οικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την παραίτησή του.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας υπήρξαν συγκρούσεις αστυνομικών με τους διαδηλωτές, ενώ έγιναν τρεις συλλήψεις, σύμφωνα με τους Times of Israel. Σύμφωνα με τις αρχές, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας γύρω από το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να εγκρίνει συμφωνία ανταλλαγής για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, τον κατηγορούσαν ότι φέρει ευθύνη για όλα όσα οδήγησαν στο μακελειό της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου.

🚨 Israeli protesters have reportedly breached past two checkpoints on the way to Netanyahu's home and are demanding his resignation for his culpability in the Oct 7 Hamas terror attack. Still surreal to think the tiny border with Gaza was essentially left unprotected that day. pic.twitter.com/vuKkSR1GNT