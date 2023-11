Χιλιάδες διαδηλωτές έξω από τον Λευκό Οίκο, υπέρ των Παλαιστινίων

Πλήθος κόσμου, πήρε εχθές μέρος σε μία ίσως από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στην Ουάσινγκτον ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πάνω από 300.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, φτάνοντας έξω από τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να καταγγείλουν τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης και του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την υποστήριξη στο Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης και πλακάτ με συνθήματα υπέρ του λαού της. Κάποιοι διαδηλωτές μάλιστα, κρατούσαν στα χέρια τους μία μεγάλη λίστα με τα ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, λόγω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Names of the people killed in Israeli airstrikes in Gaza.

Washington DC had never witnessed such a pro-Palestine demonstration ever before. pic.twitter.com/7bmEEfv1Du — Ashok Swain (@ashoswai) November 4, 2023

Ανάμεσά τους ήταν και άτομα από το καλλιτεχνικό στερέωμα, όπως η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον και ο ράπερ Μάκλμορ.

Δημοσιογράφος της εφημερίδας New York Post κοινοποίησε βίντεο στην πλατφόρμα X στο οποίο διακρίνονται διαδηλωτές, των οποίων τα χέρια είχαν κόκκινη μπογιά ,να κουνάνε τα κιγκλιδώματα έξω από τον Λευκό Οίκο και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Protests right outside the White House…



😯😯😯 pic.twitter.com/CuZGUHtZrA — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) November 5, 2023

The White House’s NW entrance has been smeared with red paint and protesters are pushing on gate #March4Palestine pic.twitter.com/D4cFNOCyiU — Steven Nelson (@stevennelson10) November 4, 2023

«Μπάιντεν, δεν μπορείς να κρύβεσαι, έχεις υπογράψει τη γενοκτονία», φώναζαν πολλοί διαδηλωτές, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να τον ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές του 2024.

A huge pro-Palestine demonstration in Washington, DC. 🇵🇸 pic.twitter.com/fQWWUQljVl — ضوميط القزي دريبي | Doumit Azzi Draiby (@Doumit_Azzi) November 4, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / DPA / Reuters

