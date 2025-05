Κάννες 2025: Η εντυπωσιακή επιστροφή της Rihanna στο κόκκινο χαλί μετά από οκτώ χρόνια

Η Rihanna πραγματοποίησε μια απρόσμενη εμφάνιση στο Φεστιβάλ Καννών 2025, στο πλευρό του A$AP Rocky.

Μετά το Met Gala 2025 και την αποκάλυψη της τρίτης εγκυμοσύνης της, η Rihanna επέστρεψε στο κόκκινο χαλί των Καννών 2025 μετά από οκτώ χρόνια, για να στηρίξει τον A$AP Rocky, στην πρεμιέρα της ταινίας «Highest 2 Lowest».

Μάλιστα η εμφάνιση του ζευγαριού στο κόκκινο χαλί, ήταν αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του φεστιβάλ.

Η Rihanna επέλεξε να φορέσει μία γαλάζια τουαλέτα του οίκου Alaïa, συνδυάζοντάς την με διαμαντένια σκουλαρίκια, καθώς και μία μπλε τσάντα, ενώ ο A$AP Rocky, που πρωταγωνιστεί στην ταινία "Highest 2 Lowest" του Spike Lee, εμφανίστηκε δίπλα της με ένα Saint Laurent κοστούμι και Ray-Ban γυαλιά ηλίου.

Rihanna and ASAP Rocky at The 78th Annual Cannes Film Festival tonight 📸🤍 pic.twitter.com/ZDMoesvll2 — Yeezyrih (@Yeeezyrih) May 19, 2025

Rihanna and ASAP Rocky at Cannes…



THE COUPLE. pic.twitter.com/8pOTR74P7w — Vans 😈 (@vansdeusmeu) May 19, 2025

Μιλώντας στο Variety από τις Κάννες, ο A$AP Rocky ανέφερε ότι αποτελεί «power couple» με τη Rihanna, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο τραγούδι για τη νέα ταινία «Στρουμφάκια,» όπου χαρίζει τη φωνή της στη Στρουμφίτα.

«Και οι δύο έχουμε ταινίες που κυκλοφορούν την ίδια χρονιά. Ούτε που το είχα καταλάβει. Μπράβο μας, έχουμε δουλέψει σκληρά!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης.

Rihanna and ASAP Rocky at Cannes 📸🩵 pic.twitter.com/V3MFjkmTjg — POP LIFE (@poplife23_) May 20, 2025

rihanna in custom alaïa and asap rocky in ysl at the cannes film festival ★ pic.twitter.com/Jr3IvYGYnj — DUDA (@saintdemie) May 19, 2025

Με πληροφορίες από PEOPLE / Variety