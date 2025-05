Κάννες 2025: Ο Τομ Κρουζ έλαβε ένα οκτάλεπτο χειροκρότημα στην πρεμιέρα του τελευταίου «Mission Impossible»

Η ταινία «Mission: Impossible — The Final Reckoning» (Επικίνδυνη Αποστολή - Η Έσχατη Τιμωρία), το τελευταίο μέρος του δημοφιλούς σίκουελ με τον Τομ Κρουζ, έλαβε ένα οκτάλεπτο χειροκρότημα στην παγκόσμια πρεμιέρα της στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Την Τετάρτη, η ταινία, η οποία έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από τους πρώτους κριτικούς, προβλήθηκε στο Grand Théâtre Lumière, όπου ο Τομ Κρουζ αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του χαρακτήρα, τον Ίθαν Χαντ. Το κοινό χειροκρότησε όρθιο για σχεδόν οκτώ λεπτά στο τέλος της ταινίας, ανέφερε το Deadline.

Tom Cruise said goodbye to "Mission: Impossible" at #Cannes as 'The Final Reckoning" earned a five-minute standing ovation.https://t.co/cwsNOXV0IC pic.twitter.com/HValuPY0ca