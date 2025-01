«Κανένας επιζών», επιβεβαιώνει ο Τραμπ για την αεροπορική τραγωδία στην Ουάσινγκτον

Λίγο πριν τις 11:30 το πρωί (18:30 ώρα Ελλάδας), ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, για να κάνει δηλώσεις, αναφορικά με το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα, στην Ουάσινγκτον.

Στο αεροπλάνο που συγκρούστηκε με ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον επέβαιναν παγκόσμιοι πρωταθλητές της Ρωσίας στο καλλιτεχνικό πατινάζ, Ευγενία Σίσκοβα και Βαντίμ Ναούμοφ. Αυτό ανέφερε μια πηγή στο TASS.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Μεταφορών, Σον Ντάφι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν, επιζώντες.

«Θα ήθελα να ζητήσω ένα λεπτό σιγής για τα θύματα και τις οικογένειές τους, παρακαλώ» ανέφερε, αρχικά.

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Σας μιλάω σήμερα το πρωί σε μια ώρα οδύνης για το έθνος της. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επιζώντες», χαρακτηρίζοντας το αεροπορικό δυστύχημα, ως «μια τραγωδία τρομερών διαστάσεων έχει πραγματικά συγκλονίσει πολλούς ανθρώπους».

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, όλοι ψάχνουμε για απαντήσεις».

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 άτομα και στο ελικόπτερο τρεις στρατιωτικοί.

«Ήταν μια σκοτεινή και φρικτή νύχτα για την πρωτεύουσα και για την ιστορία της χώρας μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη από το μεσημέρι ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Τζον Ντόνελι είχε δηλώσει πως δεν υπάρχουν επιζώντες από την αεροπορική τραγωδία.

Συγχρόνως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως διόρισε τον Κρις Ρόσελο προσωρινό διοικητή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Είπε επίσης ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν «ισχυρές απόψεις» για το τι προκάλεσε τη θανατηφόρα σύγκρουση των αεροσκαφών.

«Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά έχουμε μερικές πολύ ισχυρές απόψεις και ιδέες», δήλωσε.

