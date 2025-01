Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: 19 νεκροί και 48 αγνοούμενοι στην Ουάσινγκτον

Το στρατιωτικό ελικόπτερο και το επιβατικό αεροπλάνο που συγκρούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (ώρα Ελλάδας) κοντά στην Ουάσινγκτον έπεσαν μέσα στον ποταμό Πότομακ, όπου διεξάγονται επιχειρήσεις διάσωσης.

Δεκαεννέα πτώματα έχουν ανασυρθεί μετά από τη σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο, από τον ποταμό Ποτόμακ μέχρι στιγμής. «Τα δύο αεροσκάφη βρίσκονται μέσα στο νερό», δήλωσε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερκατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων που οργανώθηκε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ-Ρίγκαν, κοντά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπου το επιβατικό αεροπλάνο με 64 επιβαίνοντες ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, όταν συνέβη η σύγκρουση.

Το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν τρεις στρατιωτικοί, πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους με το ελικόπτερο

Εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες

Οι διασώστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Πότομακ αντιμετωπίζουν «εξαιρετικά δύσκολες» συνθήκες, δήλωσαν εξάλλου οι αρχές, οι οποίες δεν ανακοίνωσαν κανέναν απολογισμό. «Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τους διασώστες», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζον Ντόνελι, ο αρχηγός των πυροσβεστών της Ουάσινγκτον, επικαλούμενος το «ψύχος», τον «ισχυρό άνεμο» και «τον πάγο» στον Πότομακ.

Αεροσκάφος με 64 επιβαίνοντες συνετρίβη στα παγωμένα νερά του ποταμού Ποτόμακ χθες Τετάρτη το βράδυ (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) αφού συγκρούστηκε με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού με τριμελές πλήρωμα καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν στη φάση της τελικής καθόδου για να προσγειωθεί στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν και το ελικόπτερο σε πτήση όψεως.

Ελάχιστες ελπίδες για επιζώντες

Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ, που αντιπροσωπεύει το Κάνσας, από όπου είχε αναχωρήσει το επιβατικό αεροσκάφος τύπου Bombardier CRJ700, άφησε να εννοηθεί πως όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, σημειώνοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως είναι «πολύ δύσκολο» το να «χάνεις» 60 πολίτες «ταυτόχρονα».

BREAKING: A plane has collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land at Ronald Reagan National Airport outside Washington, D.C., on Wednesday, officials said. The plane, operated by American Airlines, then crashed into the Potomac River. https://t.co/xFX8j3SYxf pic.twitter.com/L4AMHtFxZp — CBS News (@CBSNews) January 30, 2025

Η εφημερίδα Washington Post ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση πως διασώστες που βγήκαν από το ποτάμι δήλωσαν νωρίτερα πως δεν εντόπισαν κανέναν ζωντανό.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA, «συγκρούστηκε στον αέρα» καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, στα όρια της πρωτεύουσας. Τα αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου μπορούν να μεταφέρουν ως και 78 επιβάτες, ενώ τα συγκεκριμένα ελικόπτερα ως και 15 ανθρώπους πέρα από το πλήρωμα. Και τα δυο αεροσκάφη συνετρίβησαν στο ποτάμι μετά τη σύγκρουση με τους 67 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτά

Hearing the reporter reading out loud Donald Trump's post on TS about the plane and helicopter crash is even more jarring.



Bro isn't fit for office. pic.twitter.com/t1suhduPLd — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 30, 2025

Ρώσοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ μεταξύ των νεκρών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Το χρονικό του δυστυχήματος στην Ουάσινγκτον

Στο αεροπλάνο που συγκρούστηκε με ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον επέβαιναν παγκόσμιοι πρωταθλητές της Ρωσίας στο καλλιτεχνικό πατινάζ, Ευγενία Σίσκοβα και Βαντίμ Ναούμοφ. Αυτό ανέφερε μια πηγή στο TASS. «Οι εκπαιδευτές μας Ευγενία Σίσκοβα και Βαντίμ Ναούμοφ επέβαιναν στο αεροπλάνο που συνετρίβη», είπε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η 52χρονη Σίσκοβα και ο 55χρονος Ναούμοφ είναι οι νικητές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 1994, έγιναν επίσης ασημένιοι και χάλκινοι σε παγκόσμια πρωταθλήματα στο πατινάζ σε ζευγάρια, κέρδισαν ένα ασημένιο και τέσσερα χάλκινα βραβεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και κέρδισαν τον τελικό του Grand Prix της Διεθνούς Ένωσης Πατινάζ της σεζόν - 1995/96. Μετά το τέλος της καριέρας τους, η Σίσκοβα και ο Ναούμοφ μεταπήδησαν στην προπονητική και ζουσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1998.

🚨 #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

Πέραν αυτών νεκρή είναι και η 58χρονη Ίνα Βολιάνσκαγια. Η Χάλκινη Ολυμπιονίκης ήταν μεταξύ των επιβατών του αεροπλάνου που συνετρίβη στην Ουάσιγκτον. Αυτό ανέφερε μια πηγή στο TASS. «Στο αεροπλάνο που συνετρίβη βρισκόταν μια Ρωσίδα πρώην προπονήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ, η Ίνα Βολιάνσκαγια», είπε. Η Βολιάνσκαγια 58 ετών, εμφανιζόταν μαζί με τον Βαλέρι Σπιριντόνοφ. Μαζί πήραν το χάλκινο μετάλλιο του πρωταθλήματος ΕΣΣΔ (1980), κέρδισαν τη Σπαρτακιάδα των Λαών της ΕΣΣΔ (1982) και το Κύπελλο ΕΣΣΔ (1980).

Η ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Πατινάζ των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αρκετά μέλη της κοινότητας του πατινάζ βρισκόταν στο επιβατικό αεροπλάνο.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Οι τελευταίες επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου

Ο Άρι Σούλμαν είπε στο NBC Washington ότι είδε το αεροπλάνο να συντρίβεται ενώ οδηγούσε στο George Washington Parkway, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος του αεροδρομίου. Είπε ότι η προσέγγιση του αεροπλάνου φαινόταν κανονική, μέχρι που είδε το αεροσκάφος να όχθη σκληρά προς τα δεξιά, με «ροές σπινθήρων» να ξεχύνονται από κάτω.

Σε εκείνο το σημείο, είπε ότι ήξερε ότι φαινόταν «πολύ, πολύ λάθος». Έχοντας δει αεροπλάνο να προσγειώνεται εκεί στο παρελθόν, είπε ότι το κάτω μέρος ενός αεροπλάνου δεν θα έπρεπε να ήταν ορατό στο σκοτάδι. Οι σπίθες, είπε, έμοιαζαν με ένα «γίγαντα ρωμαϊκό κερί» και πήγαν από τη μύτη του αεροπλάνου στην ουρά του.

How does one of the most advanced military helicopters in the world crash directly into a plane with clear conditions? I could understand if it was foggy, heavily snowing, or a rain storm, but it’s a clear night. The Blackhawk flies directly into the American Airlines plane. pic.twitter.com/rHcntD63A8 — Deity (@DopeDeity) January 30, 2025

Ο Τζίμι Μαζέο είπε ότι είδε τη συντριβή ενώ δειπνούσε με την κοπέλα του σε ένα πάρκο κοντά στο αεροδρόμιο. Θυμήθηκε ότι είδε κάτι που έμοιαζε με μια «λευκή φωτοβολίδα» στον ουρανό. Είπε ότι τα αεροπλάνα που πετούσαν στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν φαινόταν να πετούσαν με «ακανόνιστα σχέδια». Ο Μαζέο είπε ότι δεν σκέφτηκε πολλά από αυτά που είδε έως ότου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης άρχισαν να φτάνουν στο σημείο.

Τι λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Νεκροί Ρώσοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ

«Ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους», ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως «ενημερώνεται» για το «φρικτό ατύχημα».

Αργότερα, μέσω Truth Social, ο Ρεπουμπλικάνος έκρινε πως η αεροπορική καταστροφή «θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», καθώς αρκούσε το στρατιωτικό ελικόπτερο να κάνει ελιγμό, να μη βρεθεί στην πορεία του αεροσκάφους που προσέγγιζε για να προσγειωθεί.

«Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η νύχτα ήταν καθαρή, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου άστραφταν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή», διερωτήθηκε και πρόσθεσε «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει, αντί να το ρωτάει αν είχε δει το αεροπλάνο»;

«Άσχημη κατάσταση, είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», συμπλήρωσε και έκλεισε με τη φράση «διόλου καλό» με κεφαλαία γράμματα.

BREAKING: Post by President Trump regarding plane crash pic.twitter.com/iTDI1AyGUj — The Spectator Index (@spectatorindex) January 30, 2025

Ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς ζήτησε προσευχές για όσους βρίσκονταν στο περιστατικό.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, των οποίων οι διορισμοί επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα, δήλωσαν επίσης ότι παρακολουθούν την κατάσταση.

Η εταιρεία American Airlines, ο επικεφαλής της οποίας Ρόμπερτ Ίσομ εξέφρασε με βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο Τύπου της «βαθιά θλίψη» για την τραγωδία, ανέφερε ότι στο αεροσκάφος της θυγατρικής της περιφερειακής εταιρείας PSA επέβαιναν 60 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος όταν έγινε το δυστύχημα, σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, στα όρια ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την πολιτεία Βιρτζίνια.

Η νέα υπουργός Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε μέσω X πως έδωσε εντολή να «αναπτυχθεί κάθε διαθέσιμος πόρος της Ακτοφυλακής» και να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι τελευταίες επικοινωνίες

Λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ρώτησαν το αεροπλάνο αν θα μπορούσε να προσγειωθεί σε έναν μικρότερο διάδρομο στο Reagan National, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Οι πιλότοι είπαν ότι μπορούν και οι ελεγκτές έδωσαν άδεια στο αεροπλάνο να προσγειωθεί στον διάδρομο 33 - με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων να δείχνουν ότι το αεροσκάφος προσάρμοσε την προσέγγισή του. Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ένας ελεγκτής ρώτησε το ελικόπτερο αν μπορούσε να δει το αεροπλάνο - κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο ελεγκτής έκανε άλλη μια κλήση στο ελικόπτερο λίγα λεπτά αργότερα, λέγοντας: «Το PAT 25 περνάει πίσω από το CRJ». Δευτερόλεπτα αργότερα, έγινε η σύγκρουση.