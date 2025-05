Καλιφόρνια: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης με βόμβα σε κλινική

Ως τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζει το FBI την έκρηξη σε κλινική της Καλιφόρνια το Σάββατο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ίδιου του δράστη και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι πως ο άνδρας αυτός ήταν ο Γκάι Έντουαρντ Μπάρτκις, 25 ετών», δήλωσε ο Ακίλ Ντέιβις, υποδιευθυντής του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Θεωρούμε πως ήταν το πτώμα του αυτό που βρέθηκε στο κουφάρι του οχήματος», πρόσθεσε.

Μέλη των διωκτικών αρχών συνέχιζαν να επιχειρούν χθες στον τόπο της έκρηξης, που σημειώθηκε προχθές Σάββατο περί τις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας) μπροστά στην κλινική American Reproductive Centers στο Παλμ Σπρινγκς, ανατολικά του Λος Άντζελες.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κλινική και πολλά άλλα κτίρια στην περιοχή και τραυμάτισε ελαφρά τέσσερις ανθρώπους, που ήδη έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία στα οποία διακομίστηκαν.

Το κίνητρο του νεαρού, που δεν είχε απασχολήσει ποτέ τη Δικαιοσύνη, παραμένει ασαφές.

FBI gives update on deadly explosion at Palm Springs fertility clinic Key Facts: The FBI and Palm Springs Police Department said Sunday they had identified Guy Edward Bartkus, 25, as the suspect in the Saturday explosion at American Reproductive Centers Palm Springs. Akil… https://t.co/ygv2hAWiiP pic.twitter.com/gDNjCR9oVN

«Είχε μηδενιστική ιδεολογία, κι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση εναντίον των εγκαταστάσεων κλινικής ειδικευμένης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μην γελιέστε, χειριζόμαστε την υπόθεση αυτή ως εσκεμμένη, τρομοκρατική ενέργεια», επανέλαβε ο κ. Ντέιβις.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα πλέον αναζητούν πιθανό έγγραφο για την ανάληψη της ευθύνης και θεωρούν πως ο δράστης σκόπευε να αναφερθεί στην επίθεση μέσω διαδικτύου.

Ο μηχανισμός βρισκόταν μέσα στο όχημα του υπόπτου κι η έκρηξη ήταν εξαιρετικά ισχυρή, σκορπίζοντας συντρίμμια του αυτοκινήτου σε απόσταση ως ακόμη και 200 και πλέον μέτρων.

At least one person is dead and four others injured in a Palm Springs, California, explosion outside a fertility clinic, according to the FBI’s assistant director in charge of Los Angeles’ field office. CNN’s Jessica Dean reports. #CNN #News pic.twitter.com/nGZEBSELiv