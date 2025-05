Καλιφόρνια: Το FBI εξετάζει την έκρηξη βόμβας σε κλινική ως τρομοκρατική ενέργεια

Ο φερόμενος ως δράστης για την επίθεση με βόμβα που στόχευσε κλινική γονιμότητας στη Νότια Καλιφόρνια το Σάββατο είχε κάνει ορισμένες αναρτήσεις στο διαδίκτυο πριν από την έκρηξη, με τους ερευνητές του FBI να αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ο ύποπτος, ο οποίος σκοτώθηκε στην έκρηξη που διέλυσε την κλινική φέρεται να προσπάθησε να καταγράψει σε βίντεο ή να μεταδώσει ζωντανά την επίθεση, δήλωσε αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα στο Associated Press.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: Πρόκειται για μια εσκεμμένη πράξη τρομοκρατίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Akil Davis, επικεφαλής του τοπικού γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες.

Οι αρχές συνεχίζουν να προσπαθούν να προσδιορίσουν το κίνητρο και να συγκροτήσουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων πριν την επίθεση. Αν και το FBI δεν διευκρίνισε πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, τα γραπτά που άφησε πίσω του ο ύποπτος - στα οποία εξέφραζε την πεποίθηση ότι ο κόσμος δεν θα έπρεπε να κατοικείται - φαίνεται να φωτίζουν την ψυχολογική του κατάσταση και να ενισχύουν την άποψη των ερευνητών ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και εσκεμμένη.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη, ωστόσο πιστεύεται ότι σκοτώθηκε από την έκρηξη του οχήματός του. Ο Davis δήλωσε ότι δεν αναζητούνται άλλα άτομα.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Ένα καμένο όχημα εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης πίσω από την κλινική μετά την έκρηξη. Η κλινική ήταν κλειστή για το Σαββατοκύριακο και ο διευθυντής της δήλωσε στο Associated Press ότι το προσωπικό είναι ασφαλές.

Η έκρηξη κατέστρεψε την κλινική γονιμότητας American Reproductive Centers. Ο Dr. Maher Abdallah, διευθυντής της κλινικής, δήλωσε τηλεφωνικά στο AP ότι η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στους χώρους όπου γίνονται οι ιατρικές συνεδρίες, αλλά το εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και τα αποθηκευμένα έμβρυα φυλάσσονται σε άλλο χώρο και δεν υπέστησαν ζημιές.

Η αναπληρώτρια δήμαρχος του Παλμ Σπρινγκς, Ναόμι Σότο, χαρακτήρισε την κλινική «τόπο ελπίδας».

«Είναι ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν για να ξεκινήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους», είπε. «Αναγνωρίζουμε τον πόνο και την ανησυχία που επικρατεί στην κοινότητα για τους ασθενείς και το προσωπικό».

Ο 47χρονος Rhino Williams, που εργάζεται σε κοντινό ξενοδοχείο, είπε ότι βρισκόταν στο εστιατόριο όταν άκουσε μια εκκωφαντική έκρηξη. Όλα τραντάχτηκαν, και έτρεξε στη σκηνή για να βοηθήσει. Μυρίζοντας καμένο πλαστικό και λάστιχο, αντίκρισε το κτίριο να έχει καταρρεύσει στο δρόμο, ενώ έβλεπε τον μπροστινό άξονα ενός αυτοκινήτου να καίγεται στον χώρο στάθμευσης. Ήταν το μοναδικό όχημα στον χώρο.

Ο Steven Michael Chacon βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, έτοιμος να στρίψει προς το νοσοκομείο απέναντι από την κλινική, όταν άκουσε και ένιωσε την έκρηξη. Βγήκε αμέσως και είδε μαύρο καπνό, σπασμένα γυαλιά και - όπως ισχυρίζεται - ένα ανθρώπινο μέλος.

«Βγήκα από το αυτοκίνητο και τότε άρχισαν να ακούγονται ουρλιαχτά, υπήρχαν αιμόφυρτοι άνθρωποι και γυαλιά παντού», είπε.

Η κυβέρνηση Τραμπ καταδίκασε την επίθεση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ κατανοεί ότι οι γυναίκες και οι μητέρες είναι η καρδιά της Αμερικής», δήλωσε η Υπουργός Δικαιοσύνης Pam Bondi. «Η βία κατά μιας κλινικής γονιμότητας είναι ασυγχώρητη».

Με πληροφορίες από ABC News