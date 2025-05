Καλιφόρνια: Έκρηξη βόμβας μπροστά σε κλινική - Ένας νεκρός

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε το Σάββατο μπροστά από κλινική εξειδικευμένη στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην πόλη Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δήμαρχος της πόλης, Ρον ΝτεΧάρτ, δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times μέσω γραπτού μηνύματος ότι η έκρηξη προκλήθηκε από «βόμβα μέσα ή κοντά σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στο κτίριο», επιβεβαιώνοντας πως ένα άτομο βρήκε τον θάνατο.

Just weeks after President Trump expressed interest in helping couples have children via IVF, a clinic explodes.

The fertility clinic and IVF lab near Desert Regional Hospital in Palm Springs, California, has significant damage. Was this an intentional bomb? pic.twitter.com/nnW4Tqqj2E