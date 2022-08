Ήθελαν ένα μωρό, ήρθαν τετράδυμα και τώρα χρειάζονται 9 ώρες κάθε μέρα για την φροντίδα τους

Μια οικογένεια στο Τέξας σχεδόν διπλασιάστηκε μετά τον ερχομό τετράδυμων φέτος το καλοκαίρι.

Η Γκάμπι Χάγκλερ, 39 ετών, με τον 50χρονο σύζυγό της, Πάτρικ, ανακάλυψαν στον υπέρηχο των 12 εβδομάδων ότι περιμένουν όχι ένα, αλλά τέσσερα μωρά.

«Νομίζαμε ότι βλέπαμε δύο όψεις του ίδιου μωρού και στη συνέχεια ενδεχομένως τέσσερις, αλλά η τεχνικός υπερήχων ήταν ενθουσιασμένη και μετρούσε "ένα, δύο, τρία, α, περιμένετε, όχι, όχι, περιμένετε, είναι τέσσερα"», θυμάται Γκάμπι, μεσίτρια ακινήτων.

«Και λέμε, "Τέσσερα; Τέσσερα τι; Τέσσερα άκρα; Τι ακριβώς μετράμε;". Και μας απαντάει, "Κοιτάξτε, κοιτάξτε εκεί πάνω. Τι βλέπετε;". Και υπήρχαν τέσσερα διαφορετικά μωρά που έκαναν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Οπότε ήταν ξεκάθαρο σε εκείνο το σημείο ότι δεν επρόκειτο για πολλαπλές απόψεις του ίδιου μωρού», λέει στο Good Morning America.

