Ιταλία: Τουλάχιστον 17 Tesla καταστράφηκαν σε φωτιά - Για «τρομοκρατία» κάνει λόγο ο Μασκ

Τουλάχιστον 17 αυτοκίνητα Tesla καταστράφηκαν αφού ξέσπασε φωτιά σε αντιπροσωπεία της εταιρείας στα περίχωρα της Ρώμης το πρωί της Δευτέρας,31 Μαρτίου, σύμφωνα με Ιταλούς αξιωματούχους της πυροσβεστικής.

Τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κανείς δεν βρισκόταν στην αντιπροσωπεία και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ρώμης δήλωσε ότι ερευνά «όλες τις οδούς», ενώ εξετάζει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο του εμπρησμού. Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι οι αστυνομικοί πήραν συνέντευξη από τους ιδιοκτήτες της αντιπροσωπείας και εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Το περιστατικό έρχεται αφού έχουν υπάρξει διάφορες αναφορές για βανδαλισμούς οχημάτων Tesla, πάνω στα οποία συχνά γράφονται μηνύματα κατά του Έλον Μασκ και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μια άλλη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων κάηκε στη βόρεια Ρώμη πριν από μια εβδομάδα, καταστρέφοντας 30 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και μεταχειρισμένα Tesla. Εκείνη η πυρκαγιά αποδόθηκε αρχικά σε ηλεκτρική βλάβη, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσης στη Ρώμη και στη γειτονιά Garbatella, όπου μεγάλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αρκετά μοντέλα Tesla έγιναν στόχοι βανδαλισμών, σύμφωνα με την αστυνομία και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μελόνι και ο Μασκ αυτοπροσδιορίζονται ως στενοί φίλοι, αλλά η Ιταλίδα ηγέτης δεν έχει σχολιάσει τον βανδαλισμό. Οι αντιπροσωπείες της Tesla στο Μιλάνο έχουν επίσης γίνει στόχος περιβαλλοντικών ομάδων τις τελευταίες εβδομάδες.

Αναφορές για βανδαλισμούς Tesla έχουν επίσης σημειωθεί στη Γαλλία και σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με ανάρτησή του στο X, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, σχολίασε το περιστατικό με τη φωτιά στη Ρώμη χρησιμοποιώντας μόνο τη λέξη «τρομοκρατία».

O αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκα, έγραψε επίσης στο Χ, εκφράζοντας την υποστήριξή του για τον Μασκ. «Πάρα πολύ αδικαιολόγητο μίσος κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla», έγραψε.

«Η εποχή του μίσους και των συγκρούσεων πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Η αλληλεγγύη μου απευθύνεται στον Έλον Μασκ και σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν δεχθεί απειλές και επιθέσεις», ανέφερε ο Σαλβίνι.

