Είναι το autopilot της Tesla πιο έξυπνο από τον Road Runner;

Καθώς όλο και περισσότερα οχήματα κυκλοφορούν με ενσωματωμένα συστήματα αυτόματης οδήγησης, ένας πρώην μηχανικός της NASA θέλησε να τεστάρει τις δυνατότητες του autopilot της Tesla με μία δοκιμασία που παραπέμπει σε ένα αγαπημένο καρτούν.

Το τελευταίο βίντεο του Μάρκ Ρόουμπερ, ο οποίος πλέον έχει αφήσει τη δουλειά του στη Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ και πλέον είναι επαγγελματίας YouTuber, έχει τίτλο «Can You Fool A Self Driving Car?» (Μπορείς να ξεγελάσεις ένα αυτo-οδηγούμενο αυτοκίνητο;).

Σε αυτό, ο Ροούμπερ φέρνει αντιμέτωπα δύο διαφορετικά συστήματα αυτo-οδηγούμενων οχημάτων, το Autopilot της Tesla που χρησιμοποιεί μόνο όραση υπολογιστή και ένα ανώνυμο σύστημα που χρησιμοποιεί αισθητήρες ανίχνευσης φωτός και εμβέλειας (LiDAR), σε μια σειρά δοκιμών. Το αποκορύφωμα έρχεται όταν τα δύο αυτοκίνητα καλούνται να αντιμετωπίσουν μία παγίδα σαν αυτή που θα έστηνε ο Γουίλι το Κογιότ στο κλασσικό καρτούν για να πιάσει επιτέλους τον Road Runner.

Έτσι, ο YouTuber κατασκεύασε έναν μεγάλο τοίχο που είναι ζωγραφισμένος έτσι ώστε να μην μοιάζει με αδιέξοδο, αλλά με τη φυσική συνέχεια του δρόμου. Πρόκειται για ένα τρικ που το Κογιότ δοκίμασε πολλές φορές, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το σύστημα autopilot του Tesla έπεσε στην παγίδα και αντί να σταματήσει από μόνο του πριν την πρόσκρουση, πέρασε μέσα από τον τοίχο με ταχύτητα 60 χλμ/ώρα, αφήνοντας μία τεράστια τρύπα στο πέρασμά του.

Ήταν η τρίτη αποτυχία σε έξι δοκιμές που πραγματοποίησε ο Ροούμπερ, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς πειραμάτων που έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν αν ένα αυτo-οδηγούμενο αυτοκίνητο θα πατήσει ένα παιδί αν οι συνθήκες είναι αρκετά αντίξοες. Η τεχνολογία Autopilot της Tesla καταφέρνει να σταματήσει εγκαίρως για ένα ακίνητο ομοίωμα, ένα ομοίωμα που τρέχει μπροστά του την τελευταία στιγμή και ένα ομοίωμα που καλύπτεται από εκτυφλωτικά έντονα φώτα. Όταν όμως το autopilot της Tesla είχε μπροστά του ένα ψεύτικο παιδί σε συνθήκες ομίχλης και βροχής, το όχημα δεν σταμάτησε.

Αντίθετα, το σύστημα LiDAR πέρασε με επιτυχία κάθε δοκιμασία. Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί μεγάλη έκπληξη, καθώς το βίντεο μοιάζει ξεκάθαρα, τουλάχιστον εν μέρει, με διαφήμιση για το LiDAR. Ενδεικτικά, ξεκινάει με τον Ροούμπερ να χρησιμοποιεί έναν φορητό αισθητήρα LiDAR για να χαρτογραφήσει τη σκοτεινή διαδρομή Space Mountain στο Disney World και περιλαμβάνει ένα διαφημιστικό σποτ για έναν κατασκευαστή LiDAR.

Αλλά είναι αξιοσημείωτο πόσο αποτελεσματικό αποδείχθηκε το σύστημα LiDAR στο βίντεο, καθώς η Tesla έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει αυτούς τους αισθητήρες και να βασιστεί εξ ολοκλήρου στην όραση υπολογιστή. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά η επικρατούσα θεωρία είναι ότι οι αισθητήρες LiDAR κοστίζουν πολύ, απαιτούν περισσότερη επεξεργασία δεδομένων για τη χρήση τους και τελικά χρησιμεύουν ως δεκανίκι που επιβραδύνει την ανάπτυξη της όρασης υπολογιστή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, έχει φτάσει στο σημείο να αποκαλεί το LiDAR «ανόητο εγχείρημα».

Elon Musk, half a decade ago- "Anyone relying on Lidar is doomed. Doomed." pic.twitter.com/BPMbT3aAdJ