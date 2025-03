«Tesla Takedown»: Διαδηλωτές στις αντιπροσωπείες σε όλο τον κόσμο κατά Τραμπ - Μασκ

Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαμαρτυρήθηκαν για τον Έλον Μασκ και τις από κοινού με τον Ντόναλντ Τραμπ πολιτικές του, έξω από αντιπροσωπείες της Tesla.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν μπροστά από σχεδόν κάθε εκθεσιακό χώρο της Tesla στις ΗΠΑ και πολλές άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να καταγγείλουν όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, το τελευταίο διάστημα.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων ζήτησαν από τους ανθρώπους να κάνουν τρία πράγματα: να μην αγοράσουν Tesla, να πουλήσουν μετοχές της Tesla και να συμμετάσχουν στο κίνημα «Tesla Takedown».

«Το να βλάψεις την Tesla σταματά τον Μασκ», αναφέρει ένα από τα tagline του γκρουπ. «Η διακοπή του Μασκ θα βοηθήσει να σωθούν ζωές και η δημοκρατία μας».

Το Σάββατο, με περισσότερες από 200 προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν το μεσημέρι μπροστά από τους εκθεσιακούς χώρους της Tesla στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και στη συνέχεια διαδόθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάθε διαμαρτυρία οργανώθηκε τοπικά με πρωτότυπα θέματα. Στην Ιρλανδία, ήταν το "Smash the Fash" και η Ελβετία είχε το "Down with Doge". Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Bluesky από το Tesla Takedown έδειχναν διαδηλωτές στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, κοντά στο σημείο όπου ήταν προηγουμένως τα κεντρικά γραφεία της Tesla, και στο Όστιν του Τέξας, όπου βρίσκονται τώρα τα κεντρικά της γραφεία.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ηγείται του λεγόμενου «τμήματος κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» (DOGE), στο οποίο έχει επιφορτιστεί να μειώσει τους ομοσπονδιακούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ, απολύοντας, μεταξύ άλλων, χιλιάδες εργαζόμενους, αν και ο ίδιος είπε σε συνέντευξή του την Πέμπτη πως «σχεδόν κανένας δεν έχει απολυθεί».

Ο Μασκ και η Tesla δεν απάντησαν αιτήματα για σχολιασμό.

Στο Σαν Φρανσίσκο, ένα πλήθος περίπου 200 ατόμων συγκεντρώθηκε μπροστά από τον εκθεσιακό χώρο της Tesla. Οι διαδηλωτές ξεχύθηκαν στον πολυσύχναστο δρόμο και στη μεσαία γραμμή, μπερδεύοντας τους αυτοοδηγούμενους Waymos που προσπαθούσαν να αποφύγουν τους ανθρώπους που έτρεχαν πέρα ​​δώθε.

Ένα μπουμποξ έπαιζε το We’re Not Gonna Take It από το Twisted Sister και τα αυτοκίνητα οδηγούσαν κορνάροντας με ενθουσιασμό. Ακόμη και διερχόμενα ταχυδρομικά φορτηγά, δημόσια λεωφορεία και πυροσβεστικά οχήματα κορνάρησαν σε ένδειξη υποστήριξης. Οι άνθρωποι σήκωσαν πινακίδες με συνθήματα όπως «Κάψε τη σβάστικά σου πριν σε κάψει» και «Όχι τσάντες DOGE». Άλλοι κρατούσαν τεράστιες αμερικανικές σημαίες τοποθετημένες ανάποδα.

Ο εκθεσιακός χώρος της Tesla, που καταλαμβάνει ένα ολόκληρο τετράγωνο, ήταν άδειος από όλα τα αυτοκίνητα, και μόνο λίγοι εργαζόμενοι στην ασφάλεια βρίσκονταν μέσα, με μερικούς αστυνομικούς του Σαν Φρανσίσκο έξω. Κάποια στιγμή, μια ομάδα τεσσάρων ανδρών που φορούσαν κόκκινα καπέλα Maga και μαύρα πουκάμισα Doge πέρασαν μέσα από το πλήθος, αλλά η κατάσταση παρέμεινε ήρεμη, μεταδίδει ο Guardian.

Στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια, ο εκθεσιακός χώρος της Tesla κλείνει κάθε Σάββατο τον τελευταίο μήνα λόγω των εβδομαδιαίων διαμαρτυριών, σύμφωνα γειτονικούς εμπόρους. Μόνο εργαζόμενοι στην ασφάλεια ήταν εκεί για να φρουρούν το κτίριο.

Στη Νέα Υόρκη, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της Tesla συγκεντρώθηκαν έξω από τον εκθεσιακό χώρο της εταιρείας στο Μανχάταν, το Σάββατο. Η Sophie Shepherd, 23, διοργανώτρια του Planet Over Profit, εξήγησε ότι η συγκέντρωση δεν αφορούσε τη διαμαρτυρία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

«Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τον Μασκ, ο οποίος ουσιαστικά έχει κάνει έκθεση αυτοκινήτου Tesla στο γκαζόν του Λευκού Οίκου», είπε. «Θέλουμε να διαταράξουμε την επιχείρησή του όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλα τα Teslas, και όχι μόνο το Cybertruck».

Ο Μάρτι, 82 ετών, είπε ότι παρευρέθηκε στη διαδήλωση της Νέας Υόρκης «επειδή ανησυχώ για τη χώρα μου». Στη δεκαετία του 1960 ο ίδιος είχε συμμετάσχει στις διαδηλώσεις για τον πόλεμο του Βιετνάμ. «Τώρα, είναι η ανατροπή της χώρας μας από τους ολιγάρχες», είπε. Η συγκέντρωση, συνέχισε, ήταν ένα μήνυμα προς «αυτόν τον τύπο τον Έλον που αγοράζει την κυβέρνησή μας».

Στην Ουάσιγκτον, οι διοργανωτές οργάνωσαν συγκέντρωση μπροστά από τον νέο εκθεσιακό χώρο της Tesla στην Τζορτζτάουν, με θέμα «Tesla Takedown Dance Party».

