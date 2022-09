Ιταλία: Σφοδρές πλημμύρες στην Ανκόνα- 5 αγνοούμενοι

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε την περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας, τις τελευταίες ώρες με την Ανκόνα να πλημυρίζει.

Η νεροποντή έπληξε την περιφέρεια της Ανκόνα, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μέχρι αυτή την στιγμή αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων. Ανάμεσά τους είναι μια νεαρή μητέρα και το παιδί της.

Η περιοχή είναι απομονωμένη και για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί η αστυνομία, οι καραμπινιέροι, η Πολιτική Προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο χωριό Καντιάνο, το οποίο έχει πλημμυρίσει, το νερό έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο των σπιτιών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι τηλεφωνικές συνδέσεις.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να μην βγουν από το σπίτι και να μην χρησιμοποιήσουν Ι.Χ. αυτοκίνητα.

#Marche #Italy🇮🇹- Several people missing and dozens of vehicles swept away from heavy rainfall and flooding around #Cantiano and #Sassoferrato within #Ancona province, reports of at least 6 people killed [📹@TgLa7] pic.twitter.com/UaSGzmZZke