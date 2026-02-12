ΔΙΕΘΝΗ
Ιταλία: Μεταμόσχευσαν ακατάλληλη καρδιά σε 2χρονο παιδί και κινδυνεύει να πεθάνει

Πρωτοφανές λάθος σε διαδικασία μεταμόσχευσης - Τα ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές

The LiFO team
The LiFO team
Ακατάλληλη καρδιά μεταμοσχεύθηκε σε παιδί 2 ετών στην Ιταλία, σε ένα πρωτοφανές ιατρικό λάθος / Φωτ: Unsplash
Ένα αγόρι δύο ετών δίνει μάχη για τη ζωή του έπειτα από σοβαρό λάθος που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διαδικασία μεταμόσχευσης καρδιάς στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη μεταφορά του μοσχεύματος από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στη Νάπολη χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος, ο οποίος εκτιμάται ότι προκάλεσε εκτεταμένη βλάβη στην καρδιά. Παρά το πρόβλημα που φέρεται να είχε προκύψει, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε κανονικά, στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή. Η μητέρα του έχει απευθύνει δημόσια έκκληση για να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα, καθώς το παιδί βρίσκεται σε βαθιά καταστολή και η κλινική του εικόνα επιδεινώνεται. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές επιπλοκές και στο ήπαρ.

Το πώς συνέβη το πρωτοφανές αυτό λάθος και για ποιον λόγο χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη καρδιά αποτελούν τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τον διεθνή Τύπο, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες.

Ιταλία: «Μάχη με τον χρόνο για να σωθεί ο Tommasino»

Δύο γιατροί του νοσοκομείου Monaldi έχουν τεθεί προσωρινά σε διαθεσιμότητα. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα έχει στο παρελθόν καταγράψει σημαντικές επιτυχίες σε ιδιαίτερα απαιτητικές μεταμοσχεύσεις.

«Είναι μία μάχη ενάντια στο χρόνο για να σωθεί ο Tommasino», γράφει η ιταλική εφημερίδα Il Mattino, σύμφωνα με την οποία η επέμβαση μεταμόσχευσης πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Monaldi. Αυτό σημαίνει, ότι το παιδί είναι για περισσότερες από 50 ημέρες «συνδεδεμένο σε μια μηχανή».

Η αναζήτηση νέου μοσχεύματος έχει επεκταθεί και στο δίκτυο της «European Donation and Transplant Coordination Organisation», σε μια προσπάθεια να βρεθεί άμεσα συμβατό όργανο.

«Οι ελπίδες μειώνονται κάθε μέρα, χρειαζόμαστε ένα θαύμα, ένα νέο μόσχευμα μέσα σε 48 ώρες», λέει η μητέρα του μικρού αγοριού.

Την έρευνα έχουν αναλάβει οι καραμπινιέροι της NAS (υπηρεσία ελέγχου υγειονομικής ασφάλειας), ενώ η Εισαγγελία της Νάπολης προετοιμάζει τις πρώτες κλήσεις σε απολογία γιατρών, που είχαν άμεσο ρόλο στην υπόθεση. Εκτός από τους δύο καρδιοχειρουργούς -τον επικεφαλής και τον βοηθό του- που τέθηκαν αρχικά σε διαθεσιμότητα, προστέθηκε και τρίτο πρόσωπο: η διευθύντρια της καρδιοχειρουργικής και του τμήματος μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Monaldi.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Il Mattino

 
