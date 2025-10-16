Λάρισα: Χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σοβαρό ιατρικό λάθος καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι (16/10) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στη Λάρισα, με μία νοσηλεύτρια να διαπιστώνει πως έχει χορηγήσει λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή.

Σύμφωνα με το Mega, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια χημειοθεραπειών που λάμβανε η γυναίκα ασθενής στη Λάρισα, όταν η νοσηλεύτρια διαπίστωσε πως της χορηγούσε λάθος φάρμακο.

Η εργαζόμενη στο νοσοκομείο της Λάρισας κάλεσε τους γιατρούς, οι οποίοι με τη σειρά τους διέκοψαν τη χημειοθεραπεία και υπέβαλαν την ασθενή σε μία σειρά εξετάσεων, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής τυχόν επιπλοκές.

Για το συμβάν στη Λάρισα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ η νοσηλεύτρια έχει απομακρυνθεί από τη θέση της για το ιατρικό λάθος.

