Ιταλία: Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στη Βενετία, 21 νεκροί- Tραυματίες και αγνοούμενοι

Ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα της Βενετίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν «πολλά θύματα», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης σε ανάρτησή του.

Ο τελευταίος απολογισμός των θυμάτων από την πτώση του λεωφορείου από οδογέφυρα στο Μέστρε στη Βενετία είναι 21 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica υπάρχουν και 5 αγνοούμενοι.

Οι υπεύθυνοι της έρευνας θα πρέπει να εξακριβώσουν για ποιο λόγο το λεωφορείο έπεσε από την οδογέφυρα και κατέληξε δίπλα σε σιδηροδρομική γραμμή. Το λεωφορείο μετά την πτώση πήρε φωτιά και πολλοί επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους, φέρεται να απανθρακώθηκαν.

«Μια τραγωδία έπληξε την κοινότητά μας σήμερα το απόγευμα», με αποτέλεσμα «πολλά θύματα μεταξύ των επιβατών στο λεωφορείο που έπεσε» από μια γέφυρα κοντά στο Μέστρε, έγραψε ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο στο Facebook, περιγράφοντάς το ως «μια σκηνή αποκάλυψης».

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb