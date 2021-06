Βίντεο από το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του βαγονιού τελεφερίκ στην Βόρεια Ιταλία, έφερε στη δημοσιότητα το Tg3.

Το δυστύχημα συνέβη στις 23 Μάϊου, όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ κατέπεσε με αποτέλεσμα 14 νεκρούς.

Τραγική φιγούρα ο 5χρονος Eitan Biran, ο μοναδικός επιζών από την πτώση. Ανάμεσα στους νεκρούς και τα πέντε μέλη της οικογένειά του.

Ο μικρός Eitan έχασε τους γονείς του, Amit και Tal, τον δυο ετών αδερφό του, Tom, καθώς επίσης τον προπαππού και την προγιαγιά του, Itshak και Barbara Cohen, 82 and 70 ετών, όταν το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ κόπηκε σε υψόμετρο 1.500 μέτρων με αποτέλεσμα η καμπίνα να πέσει σε δασώδη περιοχή.

Ο Eitan μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο με ελικόπτερο, φέροντας τραύματα στο κρανίο, το στήθος και διάφορα κατάγματα στα πόδια, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπήρχαν πολλά τεχνικά προβλήματα που φαίνεται να οδήγησαν στην τραγωδία. Εκτός από το ατσάλινο νήμα, όλα δείχνουν ότι δεν λειτούργησε ούτε το φρένο ασφαλείας, αφήνοντας την καμπίνα να πέσει στο κενό.

Italian media published on Wednesday video footage of the deadly cable car disaster which occurred in northern Italy about three weeks ago. 14 people were killed in the accident, including five Israelis, all from the the same family. pic.twitter.com/LYZpeaRs04