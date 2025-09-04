ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραηλινά αρχεία αποκαλύπτουν: Μόνο 1 στους 4 φυλακισμένους από τη Γάζα είναι μαχητής

Μόνο ένας στους τέσσερις Παλαιστίνιους που κρατούνται από το Ισραήλ είναι μαχητής, ενώ οι υπόλοιποι είναι αθώοι πολίτες, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, παιδιά και ασθενείς

Ισραηλινά αρχεία αποκαλύπτουν: Μόνο 1 στους 4 φυλακισμένους από τη Γάζα είναι μαχητής
φωτ.: Getty
Μόνο ένας στους τέσσερις κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται από τις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες ως μαχητής, όπως δείχνουν ταξινομημένα στοιχεία. Οι πολίτες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστινίων που κρατούνται χωρίς κατηγορίες ή δίκη σε καταχρηστικές φυλακές.

Μεταξύ των φυλακισμένων από τη Γάζα, που κρατούνται για μεγάλα διαστήματα χωρίς κατηγορίες περιλαμβάνονται ιατροί, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, άτομα με ασθένειες ή αναπηρίες και παιδιά.

Κάποια από τα πιο σοβαρά περιστατικά αφορούν μια 82χρονη γυναίκα με Αλτσχάιμερ, που κρατήθηκε για έξι εβδομάδες, και μια μόνη μητέρα που χωρίστηκε από τα παιδιά της. Όταν η μητέρα απελευθερώθηκε μετά από 53 ημέρες, τα παιδιά της παρακαλούσαν στους δρόμους.

Η στρατιωτική βάση Σντε Τεϊμάν φιλοξενούσε τόσους πολλούς άρρωστους, ανάπηρους και ηλικιωμένους Παλαιστίνιους, που είχαν το δικό τους υπόστεγο, γνωστό ως «γηροκομείο», όπως περιέγραψε ένας στρατιώτης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ισραηλινού στρατού, από τους 6.000 Παλαιστίνιους που κρατούνται ως «παράνομοι μαχητές» μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, μόνο 1.450 φαίνεται να έχουν άμεση σύνδεση με ένοπλες οργανώσεις όπως η Χαμάς ή η Ισλαμική Τζιχάντ.

Ορισμένα θύματα, όπως η Fahamiya al-Khalidi, η 82χρονη με Αλτσχάιμερ, κρατήθηκαν επί έξι εβδομάδες χωρίς κατηγορίες. Σύμφωνα με στρατιωτικό γιατρό που την περιέθαλψε, η γυναίκα ήταν απροσανατόλιστη και πίστευε ότι βρισκόταν ακόμα στη Γάζα.

Το ισραηλινό νομοθετικό πλαίσιο για τους «παράνομους μαχητές» επιτρέπει απεριόριστη κράτηση χωρίς δημόσια στοιχεία, με πρόσβαση σε δικηγόρο μετά από 75 ημέρες και παρουσία σε δικαστή μετά από 45 ημέρες — διαστήματα που στην αρχή του πολέμου επεκτάθηκαν σε 180 και 75 ημέρες αντίστοιχα.

Μάρτυρες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η νομοθεσία χρησιμοποιείται για μαζική κράτηση αμάχων και αναγκαστικές εξαφανίσεις, ενώ οι περισσότεροι κρατούμενοι παραμένουν αποκομμένοι από κάθε επικοινωνία με τις οικογένειές τους.

Μία μητέρα που κρατήθηκε, η Abeer Ghaban, βρήκε τα παιδιά της στους δρόμους όταν απελευθερώθηκε. «Ήταν ζωντανά, αλλά η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν με διέλυσε», είπε.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη HaMoked, μέχρι τον Αύγουστο το Ισραήλ κρατούσε ρεκόρ 2.662 παράνομων μαχητών, ενώ ένας Ισραηλινός αξιωματικός δήλωσε ότι δεν έβλεπε καμία διαφορά ανάμεσα σε τρομοκράτη και σε εργαζόμενο της υπηρεσίας ύδρευσης.

Με πληροφορίες από Guardian

