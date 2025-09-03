ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

«Σέρνονται στη λάσπη»: Πάνω από 21.000 παιδιά στη Γάζα ζουν με αναπηρία λόγω του πολέμου

Συνολικά περίπου 40.500 παιδιά υπέφεραν από «τραύματα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Σέρνονται στη λάσπη»: Πάνω από 21.000 παιδιά στη Γάζα ζουν με αναπηρία λόγω του πολέμου Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Τουλάχιστον 21.000 παιδιά στη Γάζα, δηλαδή πάνω από τα μισά παιδιά που έχουν τραυματιστεί συνολικά, ζουν με μια αναπηρία που τους προκάλεσε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε η Επιτροπή για τα δικαιώματα των αναπήρων (CDPH), μία υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Συνολικά περίπου 40.500 παιδιά υπέφεραν από «τραύματα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο» που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, διευκρίνισε η επιτροπή που αποτελείται από ειδικούς και συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με την Επιτροπή, πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα για να προστατεύσει τα ανάπηρα παιδιά από τις επιθέσεις και να εφαρμόσει πρωτόκολλα εκκένωσης που λαμβάνουν υπόψη τα ανάπηρα άτομα.

Καθώς, εκτιμά η CDPH, οι ισραηλινές εντολές εκκένωσης στη Γάζα «συχνά δεν φθάνουν» στους ανθρώπους που έχουν ακουστικές ή οπτικές αναπηρίες, κάτι που «καθιστά αδύνατη την εκκένωση».

Οι ειδικοί μιλούν επίσης για «ανάπηρα άτομα που αναγκάζονται να διαφύγουν σε επικίνδυνες και αναξιοπρεπείς συνθήκες, όπως το να σέρνονται στην άμμο ή στη λάσπη χωρίς βοήθεια κινητικότητας».

Η Επιτροπή αναφέρει ότι τουλάχιστον το 83% των ανάπηρων ατόμων έχουν χάσει τον βοηθητικό εξοπλισμό τους, και ότι η πλειονότητα δεν είναι σε θέση να βρει εναλλακτικές όπως κάρα που σέρνουν γαϊδούρια.

Φυσικά εμπόδια, όπως τα ερείπια κτηρίων ή υποδομών, και η απώλεια βοηθημάτων κινητικότητας, εμποδίζουν επίσης τα άτομα αυτά να φθάσουν σε νέα σημεία διανομής βοήθειας.

Οι ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το ότι βοηθήματα όπως αναπηρικά αμαξίδια, περιπατητήρες, μπαστούνια, νάρθηκες και άλλα προσθετικά μέλη τα οποία οι ισραηλινές αρχές θεωρούν που συνιστούν «αντικείμενα διπλής χρήσης», δεν περιλαμβάνονται στις αποστολές βοήθειας.

Η Επιτροπή ανέφερε εξάλλου πως οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας είχαν δυσανάλογο αντίκτυπο στα ανάπηρα άτομα πολλά από τα οποία "μένουν χωρίς τρόφιμα, πόσιμο νερό ή εγκαταστάσεις υγιεινής, και εξαρτώνται από άλλους για την επιβίωσή τους".

Η Επιτροπή έκανε έκκληση για παράδοση «μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας στα ανάπηρα άτομα» που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, επιμένοντας στο ότι όλες οι πλευρές πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας των αναπήρων ώστε να αποφευχθούν "νέες βιαότητες, προκαταλήψεις, θάνατοι και στέρηση δικαιωμάτων".

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τουλάχιστον 157.114 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, από τους οποίους τουλάχιστον το 25% κινδυνεύουν να υποστούν κάποιου είδους αναπηρία για όλη τους τη ζωή, από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τις 21 Αυγούστου φέτος.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ισραήλ καλεί εφέδρους καθώς προχωρά στα αρχικά στάδια της επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας

Διεθνή / Το Ισραήλ καλεί εφέδρους καθώς προχωρά στα αρχικά στάδια της επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας

Οι έφεδροι διαμαρτυρήθηκαν για το κάλεσμα της ισραηλινής κυβέρνησης, αμφισβητώντας αν η επιχείρηση έχει πολιτικά κίνητρα και αν θα βοηθούσε το Ισραήλ να επιτύχει τον στόχο του να πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς στη Γάζα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Διεθνή / Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Διεθνή / ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις
LIFO NEWSROOM
Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις στοχεύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Ρώσους υπουργούς - Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Διεθνή / Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ταξιδεύει στο Πεκίνο με την κόρη του, Κιμ Τζου-αε, και τη παρουσιάζει ως πιθανή διάδοχό του, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς ηγέτες για το μέλλον της Βόρειας Κορέας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Διεθνή / Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία
LIFO NEWSROOM
Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Διεθνή / Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων κάνουν τα πάντα για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους: από προφυλακτικά με λογότυπο και γιόγκα, μέχρι υψηλούς μισθούς και ανακατάρτιση πρώην εργαζομένων άλλων κλάδων, ενόψει της αύξησης δαπανών για την άμυνα μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
 
 