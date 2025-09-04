ΔΙΕΘΝΗ
Το Ισραήλ ζητά διεθνή δίωξη της Χαμάς – Τι σημαίνει για τους ομήρους

Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει επίσημα τα σεξουαλικά εγκλήματα της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023 - Το Ισραήλ ζητά διεθνή δίωξη, ενώ επιζώντες αποκαλύπτουν σοκαριστικές μαρτυρίες βιασμών και βασανιστηρίων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Τώρα που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε επίσημα τα σεξουαλικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και μετά και κατέταξε τη Χαμάς στη μαύρη λίστα ένοπλων ομάδων υπεύθυνων για συστηματικό βιασμό και σεξουαλική βία σε συγκρούσεις, το επόμενο λογικό βήμα είναι η δικαστική δίωξη, γράφει μια σημαντική Ισραηλινή ειδικός σε αποκλειστικό άρθρο για το Euronews.

Η Δρ. Κοχάβ Ελκαγιάμ-Λέβι, ιδρύτρια και πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για τα Εγκλήματα της Χαμάς κατά Γυναικών και Παιδιών στις 7 Οκτωβρίου, εξηγεί: «Αυτή η αναγνώριση δεν είναι μόνο διπλωματική επιτυχία. Είναι άμεση καταδίκη όλων όσων προσπάθησαν να αρνηθούν, να ελαχιστοποιήσουν ή να συγκαλύψουν αυτές τις φρικαλεότητες».

Από εδώ και στο εξής, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία: ο βιασμός και η σεξουαλική βασανιστική ήταν και παραμένουν κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας τρόμου της Χαμάς.

Στην ετήσια έκθεσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σημείωσε ότι ο ειδικός του εκπρόσωπος «βρήκε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι συνέβη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 σε πολλαπλές τοποθεσίες».

Αυτά περιλάμβαναν βιασμούς και ομαδικούς βιασμούς, κυρίως στο χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova.

Όσον αφορά τους ομήρους που μεταφέρθηκαν στη Γάζα, η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν «σαφείς και πειστικές πληροφορίες ότι κάποιοι όμηροι υπέστησαν διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους».

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η συντονισμένη φύση και ο τρόπος δράσης των επιθέσεων δείχνουν σημαντικό επίπεδο σχεδιασμού και προηγούμενης γνώσης των στόχων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Israeli Dinah Project, που βασίζεται σε μαρτυρίες επιζώντων και μαρτύρων, καθώς και σε γιαensic, οπτικά και ηχητικά στοιχεία, καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 χωριστές περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 4 ομαδικών βιασμών.

Η Δρ. Ελκαγιάμ-Λέβι τονίζει ότι η αναγνώριση από μόνη της δεν αρκεί για δικαιοσύνη και επούλωση:

«Κάθε έγγραφο του ΟΗΕ φέρει τη σιωπηλή φωνή ενός θύματος, μιας γυναίκας που βιάστηκε, ενός άνδρα που βασανίστηκε, μιας οικογένειας που καταστράφηκε».

Το Ισραήλ πλέον ζητά τη δικαστική δίωξη ολόκληρης της ένοπλης ομάδας και των συνεργών της, καλώντας σε ειδικούς μηχανισμούς για διεθνή λογοδοσία.

«Η διεθνής κοινότητα θα κριθεί από τις πράξεις, όχι τα λόγια: αν θα προχωρήσουν σε δίωξη και θα δημιουργήσουν μηχανισμούς κοινής ευθύνης σε Ισραήλ, Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και αλλού», καταλήγει η Δρ. Ελκαγιάμ-Λέβι.

Με πληροφορίες από Euronews

