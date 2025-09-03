Ισραήλ: Ακροδεξιός υπουργός ζητά την προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπετσάλελ Σμοτριτς, κάλεσε την Τετάρτη την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσάρτηση του μεγαλύτερου μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

«Κύριος στόχος είναι να εξαλειφθεί οριστικά η ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

Η τοποθέτηση έρχεται σε μια συγκυρία όπου όλο και περισσότερες χώρες – ακόμη και παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ – ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν επίσημα παλαιστινιακό κράτος μέσα στον Σεπτέμβριο. Ο Σμοτριτς χαρακτήρισε την πλήρη ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη «προληπτικό βήμα απέναντι στη διπλωματική επίθεση που ετοιμάζεται εναντίον μας».

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από τον πόλεμο του 1967 και έκτοτε έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εποικισμών, στους οποίους ζουν περίπου μισό εκατομμύριο Ισραηλινοί. Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν την περιοχή τμήμα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους, όμως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησής του απορρίπτουν κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας.

Ο Σμοτριτς, προερχόμενος από το κίνημα των εποίκων, πρότεινε το Ισραήλ να προσαρτήσει περίπου το 82% της Δυτικής Όχθης, αφήνοντας εκτός τις μεγάλες παλαιστινιακές πόλεις. Όπως είπε, οι Παλαιστίνιοι «θα συνέχιζαν να διαχειρίζονται τις τοπικές τους υποθέσεις», αλλά «η επικράτεια θα ήταν δική μας».

Με πληροφορίες από New York Times