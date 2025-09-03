ΔΙΕΘΝΗ

NEO VIDCAST

Διεθνή

Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» σήμερα με διαδηλώσεις κατά της στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας

«Πρέπει να προβούμε σε μια ακραία ενέργεια ώστε να μείνει στη μνήμη. Δεν υπάρχει κράτος που να εγκαταλείπει τους πολίτες του»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Ημέρα Αναταραχής» σήμερα στο Ισραήλ με χιλιάδες να διαδηλώνουν για την στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Ισραήλ σήμερα, Τετάρτη, ημέρα που οι ίδιοι αποκαλούν «ημέρα αναταραχής», καταγγέλλοντας την επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων τη στιγμή που το Ισραήλ ετοιμάζεται να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας.

Οι νέες κινητοποιήσεις κατηγορούν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργικό του συμβούλιο ότι δεν εξασφάλισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και, αντίθετα, ενέτειναν μια εισβολή που, σύμφωνα με νοσοκομεία στη Γάζα, ήδη στα αρχικά της στάδια οδηγεί σε αύξηση των θυμάτων.

«Πρέπει να προβούμε σε μια ακραία ενέργεια ώστε να μείνει στη μνήμη. Δεν υπάρχει κράτος που να εγκαταλείπει τους πολίτες του», δήλωσε στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan μία διαδηλώτρια.

Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» σήμερα με διαδηλώσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» σήμερα με διαδηλώσεις κατά της στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Επιθέσεις στη Γάζα την ώρα που το Ισραήλ ζητά εκκένωση

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι νοσοκομείων δήλωσαν στο Associated Press ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις από το βράδυ της Τρίτης μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Το νοσοκομείο Nasser ανέφερε ότι παρέλαβε 10 σορούς, ανάμεσά τους έναν πολίτη που ζητούσε βοήθεια στη Ράφα και ένα παιδί που σκοτώθηκε σε επίθεση στη νότια Γάζα. Το νοσοκομείο Shifa δήλωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 14 ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και τέσσερις γυναίκες, ενώ το νοσοκομείο Al-Quds ανακοίνωσε πως έλαβε ακόμη μία σορό από ισραηλινή επίθεση.

Το Ισραήλ επιμένει ότι η Πόλη της Γάζας —η μεγαλύτερη παλαιστινιακή πόλη είτε στη Λωρίδα της Γάζας είτε στη Δυτική Όχθη— παραμένει προπύργιο της Χαμάς, κάτω από το οποίο, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, υπάρχει ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο σηράγγων, παρά τις επιδρομές που είχαν προηγηθεί νωρίτερα στον πόλεμο.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στα περίχωρα της Πόλης της Γάζας, κυρίως στις δυτικές συνοικίες, όπου οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να κατευθυνθούν προς την ακτή, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις που συντονίζουν βοήθεια για τους εκτοπισμένους.

Η ομάδα Site Management Cluster ανέφερε την Τετάρτη ότι οικογένειες παραμένουν παγιδευμένες λόγω του απαγορευτικού κόστους μετακίνησης, των υλικοτεχνικών εμποδίων και της έλλειψης ασφαλών προορισμών.

«Οι Παλαιστίνιοι διστάζουν επίσης να μετακινηθούν εξαιτίας του φόβου ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν ή λόγω της εξάντλησης από τις επανειλημμένες μετακινήσεις», σημείωσε η ομάδα.

Νοσοκομεία αναφέρουν δεκάδες νεκρούς καθώς η διεθνής κατακραυγή μεγαλώνει

Αξιωματούχοι νοσοκομείων και το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται, με ανθρώπους να σκοτώνονται σε αεροπορικές επιδρομές ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν σε σημεία διανομής βοήθειας ή να πεθαίνουν από την πείνα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι 113 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη — περισσότεροι από τους μισούς στην Πόλη της Γάζας — μέσα σε 24 ώρες.

Ο αριθμός αυτός είναι παρόμοιος με τα επίπεδα απωλειών που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες και ανακοινώθηκε μία ημέρα αφότου ο Νετανιάχου και οι Ισραηλινοί διοικητές είπαν στους εφέδρους ότι η επίθεση εισέρχεται σε αυτό που ελπίζουν πως θα είναι το «αποφασιστικό στάδιο» του πολέμου.

Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» σήμερα με διαδηλώσεις κατά της στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Το υπουργείο πρόσθεσε την Τετάρτη ότι πέντε ενήλικες και ένα παιδί πέθαναν από υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 367, μεταξύ αυτών 131 παιδιά, σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Αν και το υπουργείο αποτελεί τμήμα της διοίκησης της Χαμάς, στελεχώνεται από ιατρικό προσωπικό και δεν διαχωρίζει στους απολογισμούς του τους αμάχους από τους μαχητές. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι γυναίκες και παιδιά αποτελούν περίπου τους μισούς από τους νεκρούς.

ΟΗΕ και πολλοί ανεξάρτητοι ειδικοί θεωρούν τα στοιχεία του υπουργείου ως την πιο αξιόπιστη εκτίμηση για τις απώλειες του πολέμου. Το Ισραήλ τα αμφισβητεί, αλλά δεν έχει παρουσιάσει δικούς του αριθμούς.

Η Διεθνής Αμνηστία, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Οργάνωση Ιατρική Βοήθεια για τους Παλαιστίνιους κατηγόρησαν το Ισραήλ για γενοκτονία — κατηγορία που το Ισραήλ έχει αρνηθεί στο παρελθόν. Οι οργανώσεις ζήτησαν από τη βρετανική κυβέρνηση να λάβει δράση, κάνοντας λόγο για λιμό, κατάρρευση του συστήματος υγείας και τη δολοφονία της Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, δημοσιογράφου που εργαζόταν για το Associated Press και τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ανθρωπιστική κρίση — είναι μια ολοκληρωμένη και ανθρωπογενής καταστροφή ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε η ανακοίνωση. «Οι εκφράσεις “βαθιάς ανησυχίας” δεν αρκούν.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

NEO VIDCAST

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ισραήλ καλεί εφέδρους καθώς προχωρά στα αρχικά στάδια της επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας

Διεθνή / Το Ισραήλ καλεί εφέδρους καθώς προχωρά στα αρχικά στάδια της επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας

Οι έφεδροι διαμαρτυρήθηκαν για το κάλεσμα της ισραηλινής κυβέρνησης, αμφισβητώντας αν η επιχείρηση έχει πολιτικά κίνητρα και αν θα βοηθούσε το Ισραήλ να επιτύχει τον στόχο του να πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς στη Γάζα
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Διεθνή / Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Διεθνή / Κίνα: Πίσω από την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος του Σι κρύβεται εκτεταμένη εκκαθάριση στον στρατό

Ο Σι Τζινπίνγκ ξεκινά εκτεταμένη εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό για να αντιμετωπίσει διαφθορά και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, στο πλαίσιο των στρατιωτικών φιλοδοξιών του για την Ταϊβάν
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Μετανάστευσης αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Διεθνή / ΗΠΑ: Η ICE αποκτά πρόσβαση σε λογισμικό κατασκοπείας, το οποίο μπορεί να χακάρει τηλέφωνα

Ένα από τα πιο ισχυρά μυστικά κυβερνο-όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ, βρίσκεται τώρα στα χέρια μιας υπηρεσίας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα για παραβιάσεις
LIFO NEWSROOM
Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Διεθνή / Η Βρετανία επιβάλλει κυρώσεις στους Ρώσους που ευθύνονται για την απαγωγή παιδιών στην Ουκρανία

Οι κυρώσεις στοχεύουν εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και Ρώσους υπουργούς - Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί με τη βία ή απελαθεί στη Ρωσία και στα εδάφη που καταλαμβάνει στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Διεθνή / Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφερε έναν «καλεσμένο» στην Κίνα: Η 12χρονη κόρη και τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα

Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ταξιδεύει στο Πεκίνο με την κόρη του, Κιμ Τζου-αε, και τη παρουσιάζει ως πιθανή διάδοχό του, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς ηγέτες για το μέλλον της Βόρειας Κορέας
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Διεθνή / Βρετανία: Η υπουργός Στέγασης παραδέχθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο για το δεύτερο σπίτι της

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός αρμόδια για τη Στέγη, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής μετά από ρεπορτάζ της Daily Telegraph, το οποίο ανέφερε ότι απέφυγε τα £40,000 φόρου μεταβίβασης σε ένα διαμέρισμα στο Χοβ
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Διεθνή / Η Γαλλία σε κρίση: To «σενάριο Ελλάδας» και η παραίτηση Μακρόν που πλέον συζητείται ανοιχτά

Η Γαλλία βρίσκεται σε ιστορικό πολιτικό αδιέξοδο: η παραίτηση Μακρόν συζητείται ανοιχτά, αλλά ούτε νέες εκλογές ούτε αλλαγές πρωθυπουργού φαίνεται να μπορούν να λύσουν το χάος και το δημοσιονομικό αδιέξοδο της χώρας
LIFO NEWSROOM
Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Διεθνή / Το νέο «Le Big Short» της Ευρώπης βρίσκεται στη Γαλλία

Η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα ένα χρόνο μετά τις έκτακτες εκλογές του Μακρόν, με τον Μπαϊρού σε πολιτική αυτοθυσία και τις αγορές να αναθεωρούν τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία
LIFO NEWSROOM
Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Διεθνή / Rheinmetall και λοιπές εταιρείες όπλων κυνηγούν ταλέντα προσφέροντας γιόγκα, υψηλούς μισθούς και... προφυλακτικά

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες όπλων κάνουν τα πάντα για να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους: από προφυλακτικά με λογότυπο και γιόγκα, μέχρι υψηλούς μισθούς και ανακατάρτιση πρώην εργαζομένων άλλων κλάδων, ενόψει της αύξησης δαπανών για την άμυνα μέχρι το 2030
LIFO NEWSROOM
 
 