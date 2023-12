Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Σχεδόν 17.100 οι νεκροί και από τις δύο πλευρές

Στους 17.099 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και από τις δύο πλευρές σύμφωνα με σημερινό νεότερο απολογισμό.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που παρείχε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν 15.899 άνθρωποι από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Η ίδια πηγή ανακοίνωσε επίσης ότι οι τραυματίες είναι 41.316. Το υπουργείο, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει ότι το 70% αυτών που έχουν σκοτωθεί είναι γυναίκες και παιδιά. Δεν έχει κάνει διάκριση στους αριθμούς μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Σύμφωνα με τον Guardian ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανότατα υποεκτιμημένος, καθώς η κατάρρευση του συστήματος υγείας στη Γάζα έχει καταστήσει δύσκολη τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν περισσότεροι από 6.000 Παλαιστίνιοι που θεωρούνται αγνοούμενοι εντός της περιοχής. Όπως αναφέρει ο Guardian, πάντως, οι δημοσιογράφοι δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν ανεξάρτητα τους αριθμούς των θυμάτων που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει αναφέρει επισήμως 1.200 νεκρούς.

Νωρίτερα αναφέρθηκε πως ο ισραηλινός στρατός προελαύνει και στη νότια Γάζα για τη Χαμάς. Ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σχετικά στο CNN: «Δεν τους έχουμε νικήσει στρατιωτικά εντελώς στον βορρά, αλλά έχουμε σημειώσει καλές προόδους», αναφερόμενος στη Χαμάς.

«Είχαμε δηλώσει εξ αρχής στους Ισραηλινούς αμάχους και σε όποιον ακούει στον κόσμο ότι η μάχη κατά της Χαμάς δυστυχώς θα πάρει χρόνο», επεσήμανε. «Είναι μια δύσκολη επιχείρηση σε ένα δύσκολο πεδίο όπου μαχόμαστε εναντίον ενός πολύ αφοσιωμένου στρατού που δεν ενδιαφέρεται για τη θυσία αμάχων (προκειμένου να πετύχει) τον στρατιωτικό του σκοπό», είπε ο Κόρνικους.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων απέρριψε τις κατηγορίες οργανώσεων ότι ο στρατός δεν έδωσε στους εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που έχουν καταφύγει στο νότιο τμήμα της αποκλεισμένης Λωρίδας της Γάζας αρκετό χρόνο για να μεταβούν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να γλιτώσουν από τις επεκτεινόμενες επιθέσεις.

A UNICEF Spokesman rants about conditions in Gaza without mentioning Hamas even once, who are responsible for all this suffering. I respond and explain that we are taking the best possible precautions to protect civilians while defeating Hamas and getting our hostages back. @CNN pic.twitter.com/9ral7AVxXo