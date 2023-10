Ισραήλ για χτύπημα στο νοσοκομείο: «Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία πως δεν το κάναμε εμείς»

Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει αδιάσειστες αποδείξεις ότι δεν ήταν πίσω από το χθεσινό χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας και ότι επρόκειτο για άστοχη εκτόξευση ρουκέτας από τη μαχητική οργάνωση Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ).

«Η επαγγελματική αυτή ανάλυση βασίζεται σε πληροφορίες, στα επιχειρησιακά συστήματα και σε αεροπορικές εικόνες», εξήγησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Τα αποδεικτικά στοιχεία από το νοσοκομείο αλ Αχλί», δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι «υποδεικνύουν μια πύρινη σφαίρα που προκλήθηκε από την έκρηξη των καυσίμων της ρουκέτας και όχι από την πρόσκρουση πυρομαχικού του Ισράηλ».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Ισραηλινοί το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κρατήρα ή κάποιου είδους μαζικής δομικής ζημιάς, που θα προκαλούνταν από μια ισραηλινή βόμβα. Ο Χαγκάρι δήλωσε επίσης ότι η Χαμάς το γνώριζε αυτό, αλλά αποφάσισε να κατηγορήσει το Ισραήλ ούτως ή άλλως.

Νωρίτερα, ο ίδιος απάντησε σε ερώτηση των New York Times και μιλώντας για τις ισραηλινές εικόνες, οι οποίες δείχνουν ένα καμένο πάρκινγκ αυτοκινήτων στο νοσοκομείο, ο ανέφερε ότι τα «εναέρια πυρομαχικά» - δηλαδή οι ισραηλινοί πύραυλοι – «δεν θα είχαν προκαλέσει τις ζημιές αυτές».

«Τα εναέρια πυρομαχικά από το Ισραήλ θα προκαλούσαν μεγαλύτερες ζημιές», εξηγεί, επαναλαμβάνοντας προηγούμενους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι πρόκειται για έργο ενός πυραύλου που απέτυχε να εκτοξευθεί.

Ηχητικό απόσπασμα παρουσίασε το Ισραήλ για το χτύπημα στο νοσοκομείο

Ο εκπρόσωπος του στρατού παρουσίασε επίσης χάρτες και δημοσίευσε και απόσπασμα από απομαγνητοφώνηση μιας συνομιλίας όπου δύο άτομα συζητούν για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Οι διάλογοι της φερόμενης συνομιλίας αναφέρουν:

«Λένε ότι ανήκει στην PIJ», λέει ο ένας, στον οποίο ο άλλος απαντά: «Είναι από εμάς;»

Ο πρώτος ομιλητής συνεχίζει: «Το χτύπησαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο».

«Τι;», απαντά ο άλλος, και λαμβάνει την απάντηση: «Το χτύπησαν από το νεκροταφείο πίσω από το νοσοκομείο, και έκαναν λάθος και έπεσε πάνω τους».

Ο Χαγκάρι υποστήριξε: «Έχουμε διασταυρώσει αυτή την αναχαίτιση με άλλες πηγές πληροφοριών για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά της». Αλλά το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την εκδοχή του Ισραήλ, ούτε το ποιος μιλούσε στο ηχητικό απόσπασμα.

«Δεν υπήρξαν πυρά του στρατού από την ξηρά, τη θάλασσα ή τον αέρα που να έπληξαν το νοσοκομείο», δήλωσε ο Χαγκάρι. «Τα συστήματα ραντάρ μας εντόπισαν πυραύλους που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες από τη Γάζα την ώρα της έκρηξης και η ανάλυση της πορείας τους δείχνει ότι οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κοντά στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

דובר צה"ל:



בהמשך להצהרת דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי בנושא פגיעת שיגור כושל של ארגון הטרור גא"פ באזור בית החולים בעיר עזה:



מצורף תמלול ההצהרה של דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי: https://t.co/YJ1DUuWNtS pic.twitter.com/sCe2XSwIeJ — Israeli Air Force (@IAFsite) October 18, 2023

Islamic Jihad struck a Hospital in Gaza—the IDF did not.



Listen to the terrorists as they realize this themselves: pic.twitter.com/u7WyU8Rxwz — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

"We have to win this information war with evidence, not with false, uncredible statements."



IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari responds to a question from Sky's @haynesdeborah at a news conference.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NL2C7wAz8A — Sky News (@SkyNews) October 18, 2023

"It is impossible to know what happened as quickly as Hamas claimed they knew."



IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari says the explosion of a Gaza hospital was "caused by an Islamic Jihad rocket that was misfired".https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 / YouTube pic.twitter.com/OzsgWAKTmi — Sky News (@SkyNews) October 18, 2023

IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari accuses Hamas of launching a "global media campaign to hide what really happened", following an explosion at a Gaza hospital.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BOahjAgwjm — Sky News (@SkyNews) October 18, 2023

Νοσοκομείο Γάζα: Πώς αντέδρασαν φον ντερ Λάιεν, Σόλτς και Ισπανία

«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει πλήγμα σε νοσοκομείο γεμάτο αμάχους», τόνισε σήμερα από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταγγέλλοντας τις «φρικτές σκηνές» που ακολούθησαν φονικό πλήγμα στη Γάζα στις εγκαταστάσεις νοσοκομείου. «Πρέπει να υπάρξει πλήρης εξακρίβωση των γεγονότων και πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», πρόσθεσε, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Hamas’ terror has plunged Israel and Palestine into a new spiral of violence.



In this tragic hour, we must all redouble our efforts to protect civilians from the fury of this war. https://t.co/DINSM3VE2d — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 18, 2023

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έπληξε το νοσοκομείο, ενώ ο ισραηλινός στρατός απέδωσε το πλήγμα σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ. Αυτή το διέψευσε.

Τη φρίκη του εξέφρασε παράλληλα ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς για τις εικόνες από την έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ Άχλι αλ Αράμπι της Γάζας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, και ζήτησε τη διεξαγωγή "ενδελεχούς έρευνας". «Μου προκαλούν φρίκη οι εικόνες αυτής της έκρηξης σε νοσοκομείο στη Γάζα. Αθώοι άμαχοι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν. Οι σκέψεις μας στρέφονται στις οικογένειες των θυμάτων. Επιβάλλεται ενδελεχής έρευνα γι'αυτό το περιστατικό», σημείωσε ο Σολτς σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Ich bin entsetzt über die Bilder, die uns von der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza erreichen. Unschuldige wurden verletzt und getötet. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer.



Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 18, 2023

Ο Σολτς αναμένεται σήμερα στην Αίγυπτο, όπου προβλέπεται να συναντηθεί με τον πρόεδρό της Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

«Συγκλονισμένη» είναι η ισπανική κυβέρνηση μετά την έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας που προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, δήλωσε επίσης ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, απευθυνόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Ο Αλμπάρες ανακοίνωσε παράλληλα την αύξηση φέτος της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ισπανίας προς τα Παλαιστινιακά Εδάφη κατά 4 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικά 21 εκατομμύρια.

🔴 ORIENTE PRÓXIMO I

Albares insta a Israel a "diferenciar Hamas do pobo palestino".

"Os hospitais e os civís non poden ser un obxectivo, o sufrimento da poboación civil de Gaza ten que terminar", di o ministro de Exteriores ante o Parlamento Europeo.👉https://t.co/YcTzaQaynE pic.twitter.com/DtDHdvdqn2 — G24 (@G24Noticias) October 18, 2023

Νοσοκομείο Γάζα: Η αντίδραση της Ρωσίας

Σοκαριστικό έγκλημα χαρακτήρισε σήμερα το πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας από το οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει να παρουσιάσει δορυφορικές εικόνες, αν δεν εμπλέκεται σε αυτό.

«Χαρακτηρίζουμε μια τέτοια κακουργηματική πράξη έγκλημα - πράξη αποκτήνωσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα στον Ραδιοσταθμό Sputnik. Υπήρξε μια ξεκάθαρη προσπάθεια από κάποιους να απαλλαγούν από την ευθύνη, πρόσθεσε η Ζαχάροβα, σημειώνοντας ότι δεν αρκεί απλώς να κάνεις σχόλια στα μέσα ενημέρωσης για ένα τέτοιο περιστατικό και ότι ως εκ τούτου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να παρουσιάσουν δορυφορικές εικόνες.

«Παρακαλώ αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να παρουσιάσετε δορυφορικές εικόνες, και θα ήταν καλό να το έκαναν οι Αμερικανοί εταίροι» επίσης, πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Με πληροφορίες από BBC, Skynews, ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

