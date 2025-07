Το Ισραήλ έχτισε μεταλλικό φράχτη γύρω από ολόκληρη πόλη στη Δυτική Όχθη: «Η Σινζίλ έχει μετατραπεί σε φυλακή»

Στην ανατολική άκρη της παλαιστινιακής πόλης Σινζίλ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ένας μεταλλικός φράκτης ύψους πέντε μέτρων ορθώνεται, αποκλείοντας την πρόσβαση.

Βαριές πύλες και οδοφράγματα, επιτηρούμενα από ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονται σε φυλάκια, έχουν αποκλείσει όλους τους δρόμους προς την πόλη, εκτός από έναν.

«Η Σινζίλ είναι πια μια μεγάλη φυλακή», λέει ο 52χρονος Μούσα Σαμπανέχ, πατέρας επτά παιδιών, που παρακολουθεί με απόγνωση τα έργα κατασκευής του φράκτη, ο οποίος περνά μέσα από το φυτώριό του. «Φυσικά τώρα απαγορεύεται να πάμε στο φυτώριο. Όλα τα φυτά που είχα έχουν καεί και χάθηκαν», λέει με απόγνωση.

Για σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, φράκτες και σημεία ελέγχου αποτελούν χρόνια τώρα μέρος της καθημερινότητας. Ωστόσο, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, η παρουσία τέτοιων εμποδίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με αποτέλεσμα πόλεις και χωριά να δίνουν την αίσθηση πως βρίσκονται υπό πολιορκία.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει πως ο νέος φράκτης γύρω από τη Σινζίλ είναι απαραίτητος για την ασφάλεια του γειτονικού αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη Ραμάλα με τη Ναμπλούς. «Λόγω των επανειλημμένων τρομοκρατικών ενεργειών στην περιοχή, αποφασίστηκε η τοποθέτηση φράκτη για να αποτραπούν περιστατικά ρίψης πετρών στον κεντρικό δρόμο και να προστατευθεί η ασφάλεια των πολιτών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι κάτοικοι της Σινζίλ πλέον έχουν στη διάθεσή τους μόνο έναν στενό, γεμάτο στροφές δρόμο για να μπουν και να βγουν από την πόλη. Ο αναπληρωτής δήμαρχος Μπάχα Φόκα καταγγέλλει ότι όσοι εργάζονταν στις γύρω περιοχές έχουν ουσιαστικά αποκοπεί από τα προς το ζην. Όπως εξηγεί, οι περίπου 8.000 κάτοικοι της πόλης έχουν περιοριστεί σε μια έκταση μικρότερη των 40 στρεμμάτων. «Αυτή είναι η πολιτική του στρατού κατοχής, που προσπαθεί να εκφοβίσει τους ανθρώπους και να κάμψει το ηθικό του παλαιστινιακού λαού», δηλώνει.

Το Ισραήλ υπερασπίζεται τη δημιουργία φραγμάτων και ελέγχων στη Δυτική Όχθη ως αναγκαία για την προστασία των Ισραηλινών εποίκων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τον πόλεμο του 1967. Σήμερα, πάνω από 700.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη.

Από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, το Ισραήλ έχει ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Στους δρόμους έκαναν ξαφνικά την εμφάνισή τους αναχώματα με χώμα και βράχια, ενώ σύντομα ακολούθησαν οι βαριές μεταλλικές πύλες — συχνά βαμμένες πορτοκαλί ή κίτρινες — που απέκλεισαν τις εισόδους παλαιστινιακών κοινοτήτων.

Νέα, μόνιμα σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί, ενώ ολοένα και πιο συχνά στήνονται αιφνίδια μπλόκα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η 52χρονη Σάνα Αλουάν, κάτοικος της Σινζίλ, λέει ότι για να φτάσει στη Ραμάλα — όπου εργάζεται — χρειάζεται πλέον έως και τρεις ώρες, μια διαδρομή που άλλοτε διαρκούσε μόλις λίγα λεπτά. «Περνάμε τη μισή μας ζωή στους δρόμους», καταγγέλλει.

WATCH: Israel is building another apartheid fence — this time around the Palestinian village of Sinjil. pic.twitter.com/hVysVZLxhq