Δυτική Όχθη: Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός ρίχνει πυρά κατά των διπλωματών στην Τζενίν

Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν «προειδοποιητικά πυρά» προς μια ομάδα 25 διπλωματών που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στην Τζενίν, στη Δυτική Όχθη που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή, την Τετάρτη, προκαλώντας κύμα οργής και εκκλήσεις για έρευνα από παγκόσμιους ηγέτες και υπουργούς.

Βίντεο δείχνει αρκετούς διπλωμάτες να δίνουν συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης όταν ακούγονται πυροβολισμοί, αναγκάζοντάς τους να τρέξουν να καλυφθούν. Η αποστολή αποτελούνταν από πρέσβεις και διπλωμάτες που εκπροσωπούσαν 31 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Ρωσία.

Η ομάδα βρισκόταν σε επίσημη αποστολή που είχε οργανωθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή, με σκοπό την παρακολούθηση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίσκεψη είχε εγκριθεί, αλλά η αντιπροσωπεία «απομακρύνθηκε από τη συμφωνημένη διαδρομή», και οι Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να την απομακρύνουν από την περιοχή.

There is no more talking now. Individuals, diplomats, government officials MUST abide by the rules of Israel. We are done.



Palestinian media outlets report that the IDF fired at a delegation of foreign diplomats, including about 30 ambassadors and consuls, who came to visit the… pic.twitter.com/waMfHMykWn