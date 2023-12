Το Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο με τούνελ της Χαμάς κάτω από τη Γάζα

Ενημέρωση για τα τούνελ της Χαμάς στη Γάζα που έχει εντοπίσει ο ισραηλινός στρατός έκανε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Από την έναρξη του πολέμου, ο Ισραηλινός Στρατός έχει εντοπίσει 800 φρεάτια που οδηγούν σε τούνελ της Χαμάς και κατέστρεψε 500 από αυτά, εκτός από πολλά άλλα μίλια με υπόγεια τούνελ κάτω από περιοχές αμάχων», είπε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ενημερώνοντας για την πορεία του πολέμου Ισραήλ- Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε επίσης και βίντεο από τα τούνελ και τις υποδομές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Έιλον Λεβί είπε επίσης ότι ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς ένα όχημα των IDF στο βόρειο Ισραήλ και «πολλοί στρατιώτες του Ισραήλ τραυματίστηκαν ελαφρά».

IDF troops eliminated 500 of the 800+ exposed shafts to Hamas’ underground tunnels located near or inside kindergartens, schools, playgrounds and mosques.



To be clear, these places aren’t childproof, but rather teeming with terrorism.



Every tunnel shaft and weapon we find is… pic.twitter.com/xIVO1x0PD8