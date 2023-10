Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα- Η Χαμάς απειλεί με εκτελέσεις αιχμαλώτων

Η Χαμάς απείλησε σήμερα ότι θα αρχίσει να εκτελεί αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες σε περίπτωση που υπάρξουν ξανά απροειδοποίητοι βομβαρδισμοί στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Άμπου Ομπάιντα, είπε ότι οι μαχητές της φροντίζουν προς το παρόν, ώστε οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι να παραμείνουν σώοι και ασφαλείς. Επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, επειδή συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Νωρίτερα, ο Ντάνιελ Χάγκαρι, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF), λέει ότι ο ρυθμός των επιθέσεων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι πενταπλάσιος από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε κατά της Χεζμπολάχ στον δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου το 2006.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θα διανείμει 1.000 τουφέκια M16 σε κατοίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανέφεραν ότι μόνο σήμερα έπληξαν τουλάχιστον 2.400 στόχους της Χαμάς.

Ο αριθμός αυτός ήταν υπερδιπλάσιος του αριθμού που χτυπήθηκε μεταξύ του Σαββάτου και σήμερα το πρωί - και περιελάμβανε χώρους αποθήκευσης και κατασκευής όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου, πρόσθεσε το IDF.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα «βαθύτατα αναστατωμένος» από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, μετά την επίθεση της ισλαμιστικής, παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, το Σαββατοκύριακο.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τη σημερινή ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα ξεκινήσει πλήρη αποκλεισμό της Γάζας και δεν θα επιτρέπεται να περάσει τίποτα, ούτε ηλεκτρικό, ούτε τρόφιμα, ούτε καύσιμα» ανέφερε.

Ο Γκουτέρες χαρακτήρισε αποτρόπαιες τις επιθέσεις της Χαμάς από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 900 Ισραηλινοί και περισσότεροι από 2.500 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Από παλαιστινιακής πλευράς, οι νεκροί ξεπερνούν τους 500 και οι τραυματίες τους 3.000, ως αποτέλεσμα των αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Ο Γκουτέρες είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα ήταν «φρικτή» ακόμη και πριν από την αιφνιδιαστική επιχείρηση της Χαμάς, προσθέτοντας ότι πλέον «θα επιδεινωθεί εκθετικά».

Between Saturday and Monday morning, over 1,200 targets were hit by Israeli aircraft across the Gaza Strip, including weapons storage and manufacturing sites, command and control centers, rocket launchers and more.



Today we doubled that number. pic.twitter.com/bRxZetbNqP