Έκκληση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» από τη Γάζα

Με μεγάλη δυσκολία συνεχίζεται η προσπάθεια των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στη Γάζα.

Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (ΓΧΣ) ανέφεραν ότι στο περιθώριο του πολέμου Ισράλη-Χαμάς πραγματοποίησαν μερικές χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο Al-Awda και πρόκειται να στείλουν ιατρικές προμήθειες στο υπουργείο Υγείας της Γάζας.

«Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις χρειάζονται αυτόν τον εξοπλισμό λόγω των πολλών τραυματισμένων», δήλωσε ο Ayman Al-Djaroucha, αναπληρωτής συντονιστής των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στη Γάζα.

«Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη με τραυματίες, υπάρχει έλλειψη φαρμάκων και αναλώσιμων και έλλειψη καυσίμων για τις γεννήτριες», πρόσθεσαν. «Τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτή τη στιγμή επειδή πλήττονται από αεροπορικές επιδρομές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντάργουιν Ντίαζ, ιατρικός συντονιστής της ομάδας στη Γάζα.

Η ομάδα ζήτησε από όλα τα μέρη να σεβαστούν «την ιερότητα των ιατρικών εγκαταστάσεων, των οχημάτων και του προσωπικού».

🔴 UPDATE FROM GAZA



We are providing surgical and inpatient care while preparing medical donations for hospitals and health facilities in #Gaza.



Hospitals are overcrowded, and there is a shortage of drugs, consumables, and fuel for generators. https://t.co/VLrdfivV9E pic.twitter.com/xtkDuuFXMN