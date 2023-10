Πόλεμος στο Ισραήλ: Δημοσιογράφος του CNN πέφτει σε τάφρο για να μην σκοτωθεί από τις ρουκέτες

Ο πόλεμος στα σύνορα Ισραήλ - Γάζας έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη, με εκατοντάδες δημοσιογράφους να βρίσκονται στην περιοχή για να καλύψουν το γεγονός.

Ενδεικτική της κατάστασης που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ισραήλ είναι η ανάρτηση στην οποία προχώρησε συνεργείο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN

Συγκεκριμένα, την ώρα που η ρεπόρτερ Κλαρίσα Γουόρντ μετέδιδε τις εξελίξεις από την σφοδρή αντεπίθεση του Ισραήλ στην Γάζα, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς, ένα «μπαράζ» από ρουκέτες έπληξε το σημείο από όπου μετέδιδε.

Το τηλεοπτικό συνεργείο έτρεξε να καλυφθεί και η ρεπόρτερ έπεσε σε μία τάφρο.

and here's what led up to this: https://t.co/MC3RgnjA6T pic.twitter.com/xpv4ROYyfP