Ισραήλ: Αναφορές για επιθέσεις στην πόλη της Γάζας - Νέος γύρος πληγμάτων

Αεροπορικές επιδρομές και επιχειρήσεις κατεδάφισης φέρεται να πραγματοποιεί το Ισραήλ σε αρκετές πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, όπως αναφέρουν σχετικά πληροφορίες του Al Jazeera.

Οι καταγγελλόμενες επιθέσεις του Ισραήλ πραγματοποιούνται κατά μήκος όλου του παλαιστινιακού θύλακα, και πιο συγκεκριμένα από την πόλη Μπέιτ Λάχια στον βορρά, μέχρι τη Χαν Γιούνις στον νότο.

Σε ό,τι αφορά την Πόλη της Γάζας, το Al Jazeera μεταδίδει πως οι επιχειρήσεις του Ισραήλ λαμβάνουν χώρα στις ανατολικές συνοικίες, την ώρα που γίνεται λόγος για εκτεταμένες επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα.

Ισραήλ: Αλληλοκατηγορίες για την εκεχειρία στη Γάζα

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα, επικεντρώθηκε στη διακοπή των εχθροπραξιών, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί είκοσι όμηροι ζωντανοί και οι σοροί είκοσι τεσσάρων νεκρών, ενώ τέσσερις παραμένουν στη Γάζα. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ έχει απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις φυλακές του και 1.718 κρατούμενους από τη Γάζα που κρατούνταν χωρίς κατηγορητήριο ή δίκη, ενώ έχει παραδώσει και τις σορούς 315 Παλαιστινίων.

Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς καθυστερεί εσκεμμένα την επιστροφή των σορών των ομήρων, ενώ η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 240 Παλαιστίνιους και συνεχίζει να περιορίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει την απαίτηση για αφοπλισμό, λέγοντας ότι θα το πράξει μόνο όταν δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος. Από την πλευρά του, το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακυβέρνηση της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή, που ελέγχει τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Πολλές χώρες εμφανίζονται απρόθυμες να αναλάβουν τη δέσμευση να στείλουν στρατεύματα σε μια πολυεθνική δύναμη χωρίς ξεκάθαρους στόχους, φοβούμενες ότι οι στρατιώτες τους μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με μαχητές της Χαμάς ή άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων. Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 53% της Γάζας και αναμένεται να αποσυρθεί περαιτέρω στο επόμενο στάδιο του σχεδίου.

Καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης προόδου στις διαπραγματεύσεις, πηγές του πρακτορείου Reuters αναφέρουν ότι μια ντε φάκτο διχοτόμηση της Γάζας - ανάμεσα σε μια περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο και σε μια άλλη υπό τη Χαμάς - φαίνεται όλο και πιο πιθανή, με τις συζητήσεις για την ανοικοδόμηση να περιορίζονται μόνο στα εδάφη που ελέγχει το Ισραήλ. Αραβικές χώρες έχουν ήδη εκφράσει ανησυχία ότι αυτή η προσωρινή διάκριση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμο διαχωρισμό της Γάζας.

Το σχέδιο Τραμπ δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, μια ιδέα που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μακρόν και Αμπάς συγκροτούν επιτροπή για νέο Σύνταγμα της Παλαιστίνης