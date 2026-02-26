Επεισόδιο με ταχύπλοο από τις ΗΠΑ στην Κούβα - Συνοριοφύλακες σκότωσαν τέσσερις ένοπλους

Τέσσερις Κουβανοί που ζούσαν στις ΗΠΑ σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν ταχύπλοο με νηολόγιο Φλόριντα συγκρούστηκε με δυνάμεις της κουβανικής συνοριοφυλακής στα χωρικά ύδατα της Κούβας.

Η Αβάνα υποστηρίζει ότι οι επιβαίνοντες άνοιξαν πρώτοι πυρ όταν τους ζητήθηκε έλεγχος, ενώ στην Ουάσινγκτον και στη Φλόριντα ξεκινούν παράλληλες κινήσεις διερεύνησης του περιστατικού.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας τοποθετεί το συμβάν βορειοανατολικά του διαύλου El Pino, περίπου ένα ναυτικό μίλι από την ακτή, βόρεια του Κοραλίγιο, στην επαρχία Βίγια Κλάρα. Περιπολικό σκάφος με πέντε συνοριοφύλακες πλησίασε το ταχύπλοο για έλεγχο ταυτότητας. Εκεί, σύμφωνα με την κουβανική πλευρά, οι άνδρες στο σκάφος πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν Κουβανό αξιωματικό. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, με τέσσερις νεκρούς και έξι τραυματίες από το ταχύπλοο.

Οι κουβανικές αρχές αναφέρουν ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Την Τετάρτη αργά άρχισαν να δίνουν στη δημοσιότητα ορισμένα ονόματα νεκρών και τραυματιών.

Τι υποστηρίζει η Κούβα ότι βρήκε στο σκάφος

Κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Κούβα, επικαλούμενα δεύτερη κυβερνητική ανακοίνωση, μεταδίδουν ότι στο ταχύπλοο υπήρχαν όπλα, μολότοφ, αλεξίσφαιρα γιλέκα και εξοπλισμός παραλλαγής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συνελήφθη και ένας άνδρας που παραδέχθηκε πως είχε πετάξει στην Κούβα για να συναντήσει το σκάφος.

Η Αβάνα αποδίδει στο περιστατικό «τρομοκρατική πρόθεση», υποστηρίζοντας ότι κρατούμενοι έκαναν «προκαταρκτικές δηλώσεις» περί «εισβολής». Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πώς κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα.

Το κουβανικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι και οι δέκα άνδρες ήταν Κουβανοί πολίτες που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσθέτει επίσης ότι οι περισσότεροι είχαν ποινικό ή βίαιο ιστορικό, χωρίς να δίνει στοιχεία.

Ως προς το ταχύπλοο, οι κουβανικές αρχές έδωσαν αριθμό νηολόγησης που αντιστοιχεί, σύμφωνα με αρχεία της Φλόριντα, σε σκάφος Pro-Line μήκους 24 ποδιών, κατασκευής 1981.

Οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ερευνούν τους πυροβολισμούς, αλλά μέχρι στιγμής βασίζονται στην ενημέρωση από την κουβανική κυβέρνηση. Είπε επίσης ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με επιχείρηση των ΗΠΑ και δεν εμπλέκει αμερικανικό προσωπικό.

Στη Φλόριντα, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κάρλος Χιμένες ζήτησε άμεση έρευνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σφαγή». Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Τζέιμς Ούθμαϊερ, ανακοίνωσε ότι ζήτησε από το αρμόδιο γραφείο πολιτειακών διώξεων να ανοίξει έρευνα και αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία της κουβανικής κυβέρνησης.

Το συμβάν σημειώνεται σε περίοδο κλιμάκωσης στις σχέσεις ΗΠΑ–Κούβας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μπλοκάρει αποστολές πετρελαίου προς την Κούβα και έχει προειδοποιήσει με δασμούς χώρες που θα επιχειρήσουν να της παραδώσουν πετρέλαιο. Η Αβάνα καταγγέλλει τα μέτρα αυτά, ενώ στο εσωτερικό της χώρας η έλλειψη καυσίμων και οι αυξήσεις στα τρόφιμα πιέζουν την οικονομία.

